Diana a Libor šli bez váhání na věc

Horší je ale sehrání s Liborem Boučkem. Oba se tak snaží, že to vypadá trochu nepřirozeně. Startovací rozhovor o nervozitě a Liborově čočce k obědu asi nebyla ta pravá volba. Další NS ale budou moderovat odděleně a vypadá to, že Kobzanová si povede časem možná lépe než Libor. Zvlášť jestli bude nosit tak pěkné výstřihy a ještě více se naklánět do kamery.

Noční show dostála svému poslání a šlo se hned na věc. Zatímco v první řadě se na první sprchování bez plavek čekalo týdny, teď diváci dostali hned na úvod pořádnou porci nahoty ve sprše. - více zde

Veškeré dění se stáčí dříve či později k sexu. Asi nic není tabu, a tak VyVolení prozradili i největší tajemství. Pluto zažil anální sex s mužem, Karolínu láka pomočování při sexu, Marie by ráda, aby jí partner naoko znásilnil.

Martin mluví a žertuje o sexu, kde to jen jde. Člověk má pocit, že už musel prozradit snad úplně všechno, ale to je omyl. "Mám bobra v podpaží. Nejsem typickej gay," začal svoje vyprávění. Ale pokračoval ještě dlouho, jak se nerad holí (jen zadek, když se má seznámit), až došlo na deset sexuálních partnerek a pětatřicet partnerů. "Tony je No. 1," prozradil ještě ve zpovědnici, kdo se mu ve vile líbí. Z žen by bral Karin.

Po Martinovi navštívila zpovědnici také Marie. "Někteří lidé jsou tu extrém na první pohled - Sanny (Sandra), Pity (Dagmar), Martin je taky mazec," začala. Přiznala i, že se jednou vyspala s ženou. A začala jednat také ve vile. Tanec na stole a francouzské polibky s Karolínou před ostatními nestačily a holky si užívaly také ve sprše.

První NS zakončila scénka Tonyho a Martina v sauně, kdy si měli vyznat lásku a domluvit si první miloování. Martin prskal smíchy při Tonyho přesvědčivé herecké etudě, ale "byl by samozřejmě jemnej, dělal by to rukou a možná pusou". Tony je ale kabrňák a svoje "první" už má dávno za sebou. "Ve čtrnácti jsem seděl v obýváku a honil si pé... s tehdejším sousedem. Teda samo, že každej sám," odpověděl na otázku, kdy z něj vyšlo poprvé sperma.

Horko opravdu nebude jen v sauně. Kdy dojde na první sex, je jen otázkou času.