Deylovi pózovaly v klipu tisíce lidí: vnadné fanynky i kolega Tran

Autory videoklipu jsou Janek Rubeš a Lukáš Veverka, kteří využili speciální technologii spojující obraz sestavený z 5 590 fotek a videozáznamu. Na fotografiích jsou k vidění vnadné fanynky i zpěvák Marcus Tran, mimo jiné partner moderátorky Martiny Gavriely.

Zpěvák David Deyl tak v průběhu záznamu "vystupuje" zpoza všech fotografií, které byly pořízeny právě pro natáčení. Výsledkem je nejen nevšední audiovizuální podívaná, ale i dobrý tah vůči fanouškovské obci.

"Snažili jsme se o formu videoklipu, do kterého bychom mohli zapojit co nejvíce příznivců Davida Deyla. Řešení jsme našli v rozdistribuování fotek mezi stovky fanoušků. Nejdříve bylo potřeba natočit základní video na text písně Lež a nech si lhát. Natáčení proběhlo klasickým způsobem a následně byla vložena do pozadí animace. Každý obrázek jsme vytiskli jako fotografii na tiskárně. Jak se fanoušci nechali s fotkou Davida zachytit, už bylo jen na jejich odvaze a fantazii," popsal celý postup režisér Janek Rubeš.

David Deyl

Fotografie od fanoušků nebyly záměrně barevně upravovány, ani se neretušovaly. Výsledkem maratonu je živé video s lidmi, kteří ve svých rukou animují výsledný tvar videoklipu.

Samotný zpěvák je z podoby videoklipu nadšený. I proto, že s nápadem přichází v Česku jako první. "Jsem potěšený, že můj videoklip byl realizován novou technologií, kterou doposud u nás nikdo nepoužil. Realizační tým se věnoval animační práci skoro tři měsíce. Věřím, že vizuální podoba písničky zaujme stejně jako hudba samotná," uvedl David Deyl s tím, že si téměř všechny fotografie osobně prohlédl.