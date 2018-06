Devítiletý kluk si malováním vydělal na dům za čtyři miliony korun

Školák si koupil dům v přepočtu za 4,3 milionu korun. Budova v Ludhamu v hrabství Norfolk byla původně bankou. Do Kieronových osmnácti let budou správci nemovitosti jeho rodiče, po dosažení plnoletosti se majitelem stane on sám.

Chlapec se proslavil v roce 2008, když vystavil své obrázky z dovolené po hrabstvích Devon a Cornwall. Jeho krajinné výjevy uchvátily i obchodníky s uměním a o Kieronovi se brzy psalo po celém světě.

Jeden z obrazů, které namaloval Kieron Williamson.

Poslední výstavu se třiatřiceti malbami měl letos v červenci a všechna díla v celkové hodnotě 150 tisíc liber byla prodána do půl hodiny.

"Už má svůj vlastní dům, takže když se rozhodne, že bude chtít v dospělosti dělat úplně něco jiného a živit se něčím jiným, nemusí se trápit s hypotékou," řekl chlapcův otec Keith Williamson.

Zmrzlé rákosí na Thornage, pastel, autor Kieron Williamson

"Nemá konkurenci. Neexistuje žádné jiné dítě, které tak bravurně dokáže malovat třemi technikami - akvarelem, olejem a pastelem," prohlásil Adrian Hill z galerie Picturecraft, která chlapcova díla prodává.

Letos magazín In Style zařadil talentovaného malíře na 5. místo v žebříčku Nejvýznamnějších celebrit pod 25 let (více zde).