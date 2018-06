Devítiletý Jihoafričan se podruhé oženil, jeho manželce je 62 let

„Neměla jsem s tím problém, protože vím, že je to přesně to, co si přáli naši předci, ze svatby by měli radost,“ tvrdila loni sedmačtyřicetiletá Patience Masilelová, matka ženicha.

Shabangu už několikrát zdůraznila, že svatba je pouze rituální a že manželství s chlapcem nepožívají v plné šíři. Minimálně ne v intimní sféře. „Je to jistá forma hry,“ uvedla nevěsta z Mpumalangy.

Saneie se však i na druhé svatbě tvářil velmi vážně a tvrdil, že si matku pěti dětí bere z čisté lásky. Přesto nevylučuje, že si jednou vezme jinou, věkově přiměřenou ženu. Až dosáhne zletilosti. „Udělal jsem tím ale radost mému dědovi,“ uvedl Saneie, jenž stejně jako zbytek rodiny věří, že rituální svatba usmíří předky a ochrání živé před neštěstím.