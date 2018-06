Devět měsíců a konec?

Potkali se v baru v kalifornské Santa Monice a šli na pivo. Svědci tvrdí, že si dobře rozuměli a rozcházeli se jako staří přátelé.

"Zpočátku hovor trochu vázl. Benjamin koukal často na zem," vyprávěl pro magazín People news jeden ze svědků setkání. Po pár minutách vtipkování ale prý šel jakýkoliv ostych stranou a oba muži se na baru pořádně zapovídali. "Vzájemně si poroučeli pivo a plácali se po zádech."

Benjamin Bratt chodil s Julií od roku 1997 do roku 2001 a všeobecně se předpokládalo, že to bude právě on, kdo si herečku odvede k oltáři. Bratt totiž toužil po rodině a chtěl se usadit.

Julia ale stále otálela, a tak se Bratt rozhodl jednat. Krásnou Julii pustil k vodě a našel si vstřícnější partnerku. Dnes je devětatřicetiletý herec šťastně ženatý s modelkou Talisou Soto a také čerstvým tatínkem.

Devítiměsíční manželství Robertsové je podle amerických novinářů v koncích. Nepříjemnosti provázely vztah od samého začátku. Julia Dannyho prý doslova uhnala a přinutila jej k rozvodu s jeho tehdejší manželkou Verou. Té za ssouhlas k rozvodu měla nabídnou dokonce sto tisíc dolarů odstupného.

Nedávno zas bulvární média skandalizovala Dannyho flirt během natáčení snímku Mona Lisa s plavovlasou představitelkou jedné z hlavních rolí Kirsten Dunstovou.



Ta se prý kvůli němu dokonce rozešla s dosavadním přítelem. I když čtyřiatřicetiletý Danny nařčení odmítá a tvrdí, že s Kirsten ho pojí ryze pracovní vztah, Julie mu nevěří. Ostatně má důvod - stejnými slovy omlouval před exmanželkou i jejich vzájemný vztah. Navíc se již několik měsíců zdráhá splnit největší přání pětatřicetileté Robertsové, kterým je počít potomka.



"Všemi prostředky se brání přivést ji do jiného stavu, což naznačuje, že vzájemnému soužití nedává příliš dlouhou perspektivu," prozrazují důvěrní přátelé legendární Pretty Women.