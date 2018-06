Devatenáctou Miss ČR je Kateřina Sokolová

Kateřina Sokolová on-line ZDE

Kateřina Sokolová, která měří 177 centimetrů, váží 63 kilogramů a pyšní se mírami 91-67-94, vyhrála během večera ještě titul Miss Silueta. Na trůnu vystřídala Taťánu Kuchařovou, první českou vítězku mezinárodní soutěže Miss World.

NOVÉ MISSKY SLAVILY DO RÁNA

korunovační ples všechny roztančil NOVÉ MISSKY SLAVILY DO RÁNA

Také obě vicemiss neodešly jen s jedním titulem. Stříbrná Veronika Pompeová je zároveň Miss Sympatie, bronzová Veronika Chmelířová získala titul Miss Elegance. Miss Nejsympatičtější hlas se pak stala Soňa Dedíková z Brna a titul Miss Talent si odnesla Veronika Šindlerová z Kopřivnice.

Novou Miss ČR 2007 zvolila z dvanácti finalistek porota složená z odborníků na krásu a známých osobností. Nechyběl prezident soutěže Miloš Zapletal, Taťána Kuchařová, odborník na etiketu Ladislav Špaček, plastický chirurg Jan Měšťák, moderátor Dalibor Gondík či herec Bolek Polívka.

Vítězky získaly automobil Škoda Fabia, bezplatný pronájem zařízeného bytu v Praze, šperky, kosmetiku a další ceny. Čeká je také účast na jedné z mezinárodních soutěží Miss World a Miss International.

Finalistky se divákům představily v tradičních disciplínách jako je promenáda v plavkách, rozhovor či módní přehlídka. Autorem všech modelů byl návrhář Josef Klír.

O hudební program se postarala Lucie Bílá či sestra Taťány Kuchařové, teprve čtrnáctiletá Livie. Role hlavního moderátora se již tradičně ujal Jan Čenský.

Miss dostala loňskou korunku

Soutěž se uskutečnila v brněnském Boby centru a v přímém přenosu ji odvysílala od 20 hodin televize Nova. Slavnostní večer poznamenala středeční krádež korunek pro vítězky v hodnotě čtvrt milionu korun. Vítězce a ostatním dívkám byly proto předány korunky udělované minulý rok. - více zde

Kateřina Sokolová do finále postoupila jako vítězka oblastního kola Miss Bohemia. V Praze studuje gymnázium a v budoucnu by ji zajímal cestovní ruch. Kromě cestování se věnuje také modelingu, cizím jazykům, kreslení, hudbě, sportu a tanci, což také předvedla v rámci své volné disciplíny. Do soutěže se přihlásila sama.

Katka chce jako nová královna krásy pomáhat charitě a ráda by také dokončila školu. "Budu se snažit chodit do školy co nejvíc, škola je přece základ života," řekla po svém vítězství. Rodačka z Přerova se rovněž přiznala, že má přítele, s nímž chodí dva měsíce. Jak bude nyní jejich vztah pokračovat, si ale netroufá odhadnout.

O post nejkrásnější dívky země se sympatická brunetka dělí s Lucií Hadašovou, která v únoru zvítězila v konkurenční soutěži Michaely Maláčové Česká Miss. - více zde