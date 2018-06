Deutsche Bank rozhazování peněž zakázala

Režisér oznámil v magazínu Bunte, že představí uměleckou kreaci pod titulem Zachraňte kapitalismus a že při té příležitosti rozhází mezi lidi tisíce desetimarkových bankovek z terasy Říšského sněmu.

Schlingensief hodlal v pátek shromáždit nejméně 100 tisíc marek darů na obnovu rozbombardovaných dětských divadel v Bělehradě a Prištině. Pokud by se mu suma nesešla, měl prý akci vyhlásit za ztroskotanou a získané peníze rozházet mezi chodce. Jestliže by dal kýženou částku dohromady, pak by rozházel 100 tisíc marek z vlastní gáže.

Schlingensief se zapsal do povědomí veřejnosti ztřeštěnými nápady už dříve. Loni třeba vyzval čtyři miliony německých nezaměstnaných, aby skočili do alpského jezera v Rakousku, u něhož tráví dovolené bývalý německý kancléř Helmut Kohl a pokusili se tak politika vyplavit z jeho prázdninového domu. Nakonec ale přijelo jen pár set lidí a Kohl zůstal v suchu.