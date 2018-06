Dětská móda ve znamení proužků

Dětské oblečení, které obsahuje také elastanová vlákna, má tu výhodu, že i větší velikosti (do nichž přitom dítě rychle doroste) vypadají dobře, nikoliv jako po starším sourozenci. Malým slečnám je zatím lhostejné, zda jemné proužky rozšiřují nebo zeštíhlují postavu, teď se jim prostě líbí. Žlutomodré proužky se uplatňují i na oblečení pro ty nejmenší, které se často vyrábí na speciálních kruhových pletacích strojích.

To, že se v dětské módě používají motivy oblíbených hrdinů hraných i kreslených filmů, není nic nového. Trička, pyžama, bundy či mikiny dětí už řadu let zdobí tváře slavných postaviček, ale také sportovních idolů nebo alespoň čísla jejich dresů. Vždyť který kluk by nechtěl nosit na zádech třeba slavnou "68" Jaromíra Jágra nebo "99" Kanaďana Gretzkého!Psychologové i módní návrháři respektují, že oblečení s obrázky oblíbených hrdinů děti nosí s chutí. Dobří módní návrháři však dokáží využít nejen známých tváří a postaviček, ale zužitkovat i další motivy s nimi spojené."V posledních letech je vidět, že děti v Evropě dávají přednost něčemu důvěrně známému," tvrdí Kateřina Kadeřábková z firmy Schiesser. "Proto v anketách jasně vítězí Ježíšek před Santa Clausem a myšák Mickey výrazně prohrává s domácími favority."K nejzdařilejším letošním hrdinům tak lze přiřadit Včelku Máju. Vznikla sice v Německu, hudbu k seriálu však složil Karel Svoboda. Návrháři si ze žlutočerné fešandy vzali nejen její podobu, ale hlavně spoustu pruhů a proužků v teplé okrové barvě. K ní většinou přidávají proužky v nejrůznějších odstínech modré.A proč právě ty? Jsou veselé, a navíc se dají snadno vyrobit na speciálních kruhových pletacích strojích, z nichž pak vychází denní či noční prádlo a vrchní ošacení zcela beze švů. Bývá z bavlny, mikrovlákna, Tactelu a Lycry a označuje se jako "Uncover". Výsledná kombinace představuje ideální materiál na dětské oblečení - snadno se udržuje, téměř se nemusí žehlit, je pohodlný, saje pot a zároveň ho odvádí na povrch, aby se neposední caparti nebo slečny a mladíci nemuseli pohybovat ve vlhkém oblečení. Materiál je také dostatečně pružný, snadno se proto obléká a dobře se přizpůsobuje někdy až překotnému růstu vašich ratolestí.Návrháři by samozřejmě nevystačili pouze se žlutými a modrými proužky: do nových kolekcí zařadili také malá kára v mátové barvě a zejména pro chlapce i módní tmavě šedou. V barevné škále nechybí námořnická či azurová modrá, světle červená a bílá melanž.