Děti zpustošily byt

Vrátit se z dovolené a najít byt naruby - to je strašlivá představa. Ještě strašnější však je, když to není práce zloděje, ale vlastních dětí. V německém Norimberku teď na matku dvou dětí čeká nemilé překvapení. Čtyřiatřicetiletá žena odjela na dovolenou do Turecka a své potomky ve věku čtyř a pěti let nechala doma samotné. Starat se o ně měla podle dohody dívka ze sousedství.