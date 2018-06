Děti známých maminek předvedly modely světových návrhářů

"Když mně přišla nabídka, aby Márinka šla módní přehlídku jako modelka, tak jsem byla nadšená a moc pyšná zároveň," řekla Mahulena Bočanová.

Její nadšení sdílela i dcera. "Márinka miluje hrát si doma na modelku," prozradila herečka a moderátorka, která byla dosud jejím jediným divákem.

Sofie Jirešová a Márinka Mrázová

Márinka to ale bez problémů zvládla i před hromadou cizích lidí. "Honorář jí bude demokraticky zabaven, aby nezjistila, že i za tuhle zábavu může něco dostat a nezůstalo by jí to," rozhodla Bočanová.

S dcerou Bibi vyšla před publikum i Bára Nesvadbová. "Já nejsem modelka, spíš jen doprovod mé dcery, která se do rudých šatů zamilovala na první pohled, už si je koupila na křest mé knížky Borůvky, takže na přehlídce je měla podruhé," prozradila spisovatelka, která celý večer navíc moderovala.

Ony dvě byly dosud tváří francouzského obchodu s dětským oblečením. Letos od nich štafetu převzala slovenská modelka Andrea Verešová s dětmi Vanessou a Danielem. "Zbožňuji Francii a vše co je s Francií spojeno. Už jen to, že jsem pět let studovala francouzské lyceum, mě k této zemi přitahuje a taky samozřejmě miluji francouzskou módu, která silně ovlivnila moji modelingovou kariéru," prozradila Verešová jeden z důvodů, proč na nabídku kývla.

Andrea Verešová s dětmi Leona Machálková se synem Arturem

Zkušenou modelkou je už dcera Ivany Jirešové Sofie. "Když jsem Sofince řekla, zda by opět šla módní přehlídku pro Au pays des mimis, zajásala a řekla mi, že by mohla chodit přehlídky každý den," smála se maminka.

Za mladého rebela šel na přehlídku syn Leony Machálkové Artur. Na přehlídku se podle maminky velmi těšil. "Hned se ptal, zda mu opět udělají superčíro, jaké měl minule," smála se Machálková. Oblečení si prý vybíral artur sám a lichotilo mu, že vypadal jako rocker.