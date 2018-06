Děti zesnulé Jade Goodyové zůstávají u otce

Přestože Goodyová zemřela teprve v neděli, jejich otec Jeff Brazier se snaží, aby tragická ztráta co nejméně ovlivnila jejich životy. Rozhodl se proto poslat je do školy i na fotbal.

Jeff údajně v pondělí nakreslil dětem obrázek nebe a hvězd, aby jim demonstroval, kam jejich matka odešla. "Řekl jim, kde je jejich matka. Bobby tomu rozumí, jen Freddie je na to ještě trochu malý. Ale oba chlapci vědí, že jsou milováni," prozradil pro server Thesun.co.uk blízký rodinný přítel. Chlapce na smrt připravovala i samotná Goodyová, která jim řekla, že po smrti bude tou největší a nejzářivější hvězdou na obloze, takže se na ni mohou podívat vždy, když se jim zasteskne.

Jeff Brazier, který s Jade Goodyovou strávil tři roky života, bude mít nyní syny ve vlastní péči a s výchovou mu bude pomáhat jeho matka. Jack Tweed, jenž si Jade Goodyovou vzal měsíc před její smrtí, chlapce smí pravidelně vídat, stejně tak jako matka televizní hvězdy Jackiey Buddenová.

Pro Jade byli vždy na prvním místě její synové a sama sebe nazývala nejpyšnější matkou na světě. Proto strávila poslední měsíce před svou smrtí poskytováním náročných rozhovorů a filmováním své svatby.

Honoráře za tuto práci byly určeny pro oba chlapce. Goodyová jim tak chtěla připravit co nejjednodušší start do života. Zaplatila jim také školné až do jejich šestnácti let, aby jim zajistila to nejlepší možné vzdělání. I když měla Jade strach, jak bude o její děti postaráno, její obavy nebyly na místě. "Jeff se snaží, jak nejlépe umí. Ale i tak budou svoji matku velmi postrádat," dodal rodinný přítel.