Děti ve školách se baví o sexu ve vile

Čtrnáctiletá Anna se na VyVolené dívá z jediného důvodu: „Je vidět, co všechno jsou lidi schopni udělat pro peníze,“ říká školačka z pražské Základní školy ve Vodičkově ulici. Většina dětí se stejně jako Anna dívá na VyVolené.

Výhrady mají i mnohem mladší děti. I když večer u televize chybí málokteré dítě mezi osmým a čtrnáctým rokem, řada z nich si dobře uvědomuje, že se v obou vilách nesešel právě výkvět společnosti.

„Je to moc vulgární,“ přiznává desetiletý Roman z olomoucké Základní školy Mozartova. „Vadí mi, jak pořád hulej, hádají se, a ta vulgarita taky,“ stěžuje si o tři roky starší Karolína Roubalová z Prahy.

Školáci nejčastěji fandí Vladkovi, mimo jiné i proto, že odvážně přiznal svou homosexualitu, a mezi favority, kterým by přáli výhru, patří i Rosťa a Kačka. Jasným kandidátem na vyhazov je Petr, protože je „intrikán“ a „hraje to na všechny strany“.

Nejkontroverznějším obyvatelem vily je podle nich Regina, kterou obdivují, protože „umí hezky malovat“ a „má výdrž a sebevědomí“, ale na druhou stranu by ji zároveň vyhodili z vily, protože „jsou kvůli ní hádky“ a „lidé ji vybrali, jen aby bylo na co koukat“.

Zatímco starší děti druhý den ve škole hlavně probírají, jak se kdo ve vile choval, jaké to tam musí být a kdo by měl vypadnout, ty mladší řeší lásku, vztahy a sex. „Nejčastěji se bavíme o prasárnách,“ přiznává jedenáctiletý Marek. Zároveň všichni shodně tvrdí: všechno, co je v televizi o sexu vidět a o čem se tam baví, dávno znají.

Rodiče přesto řeší, jestli dětem sex a vulgarita v reality show nemůže ublížit. Kateřina Fidrhelová z pražské pedagogicko-psychologické poradny však míní, že děti jsou rozumnější, než si dospělí myslí.

„Rozhodně bych z Big Brothera a VyVolených nedělala zakázané ovoce,“ říká. „Tím rodiče odsunou potomka ve školních debatách až někam na okraj a děti mají z vyčlenění z kolektivu velký strach. A pak: děti nad deset let brzy přijdou na to, že sledovat život v akváriu je nesmysl a že to nestojí za to. U mladších stačí, když rodiče pořad komentují. Ale chápu, že je to těžší cesta než televizi prostě vypnout.“ A co sex? „V době internetu a snadno dostupných knih a pornočasopisů je podle mě zbytečné se bát, že děti zkazí pár otevřených debat nebo sexuálních scén. Myslím, že jen máloco dávno neznají,“ říká Kateřina Fidrhelová.

Naopak učitelé jsou z reality show rozpačití a své děti by dívat nenechali. „Vadí mi i to, že televize dělá idoly z lidí, kteří nic nedokázali. Vypadám jako naivka, když dětem vyprávím o Michelangelovi nebo Boticellim, zatímco pro ně je idolem někdo jako třeba Monika či Rosťa,“ říká učitelka výtvarné výchovy Věra Rafajová.

