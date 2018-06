Děti války

Osudy dětí, jež zasáhla druhá světová válka, se nijak neztrácejí mezi miliony mrtvých, raněných a umučených. Právě v životech sirotků, nalezenců, dětí, jež unikly téměř zázrakem plynovým komorám, narodily se jako pohrobci vojáků všech armád či jako potomci uprchlíků nejrůznějších národností, je však válka mezi námi dosud přítomna. Dnes jsou ti, kdo se během oněch šesti let narodili, za půlí své životní pouti.Štěpán Rak: Odkud přicházím?»Rusákůů, Rusákůů, přivezli tě na tankůů! Rusáku!« Když slyšel kluky poprvé pokřikovat tuhle rýmovačku, bezděky se ohlédl. Na koho si ukazují prstem? A nechápal, že posměšky patří jemu. Je přece Čech! Jmenuje se Štěpán Rak, je Čech, narodil se 8. srpna 1945. To přece bylo už po válce! Jenže kluci druhý den zase vykřikovali o tanku... »Bylo mi tenkrát dvanáct třináct roků. To každou urážku nesete těžce. Naši se nechtěli vracet k minulosti. To, co mi tehdy řekli na vysvětlenou, však stačilo. Od té doby jsem nevěděl, kdo jsem.« O narození předního českého kytaristy a skladatele Štěpána Raka, jenž mimo jiné v současné době vyučuje sólové hře na Akademii múzických umění v Praze,existují dvě verze. Ta první praví, že se narodil v prvních měsících roku 1945 na východní frontě. Jeho matka byla zakarpatská Ukrajinka bojující ve Svobodově armádě. Společně s ní také přivezla pravděpodobně tedy skutečně na tanku - svého syna až do Prahy. Podle druhé verze do Prahy tatáž žena přijela těhotná a až tady porodila. Každopádně,a v tom se obě verze shodují, své dítě nechala po několika měsících v Praze a odjela na Ukrajinu. Snad dostala rozkaz k návratu, snad jela na dovolenou, snad jen pozdravit příbuzné... Syna s sebou vzít nemohla. Byl vážně nemocný. Už se nikdy neviděli. Zakarpatská Ukrajina připadla Sovětskému svazu, ten uzavřel na následující tři roky neprodyšně hranice. Nikdo nemohl jet na Ukrajinu, nikdo ji nesměl opustit. Matka zůstala uvězněna ve své vlasti. A její dítě? V Praze ho adoptovali Rakovi."V nemocnici jsem pobyl několik měsíců. Měl jsem záškrt, vypadalo to, že nepřežiju. Z té doby mi v hlavě uvízl obrázek: Ležím na posteli, nade mnou visí černá tabulka s nápisem Štěpka. A pak se nade mnou skloní ženská tvář. Je to maminka. Bere mne do náruče a jdeme domů." Štěpán Rak ví, že ta vzpomínka asi není skutečnou vzpomínkou. Byl mu sotva rok, když si ho Marie a Josef Rakovi přinesli z nemocnice domů. Z tohoto věku si sotva lze něco pamatovat. Neuměl číst, nemohl tedy vědět, co je napsané nad jeho postelí. Zároveň je však přesvědčen; že mu to nikdy nikdo nevyprávěl. Nemohl se také zbavit dlouho děsu, který ho přepadal, kdykoliv mu nad hlavou přeletělo letadlo. "Vrhal jsem se pod stůl. Tenkrát jsem nevěděl, proč tak činím. Dnes tu úzkost chápu. Moje matka musela být už těhotná, když prošla Duklou." Jméno ženy, která mu dala život, se Štěpán Rak dozvěděl až na konci osmdesátých let. Kdysi adoptivním rodičům slíbil, že dokud budou živi, nebude pátrat po svých kořenech. I když pro něj, jak přiznává, nebylo zrovna lehké se smířit se skutečností, že i datum narození mu vymyslel nějaký úředník, jejich přání respektoval. Vážil si jich a měl je velmi rád. Až z dopisu, který mu adoptivní matka zanechala u rodinného přítele a jejž mohl syn otevřít teprve po její smrti, se dozvěděl více podrobností o svém původu. "Dnes znám jméno vlastní matky i otce. Oba byli zakarpatští Ukrajinci. Otec byl důstojník, matka údajně dostala vyznamenání Hrdina SSSR. V roce 1948, jakmile se zase otevřely hranice, se do Prahy vydala. Vypátrala mé nové jméno a bydliště, vyhledala moje rodiče. Ale zvrátit rozhodnutí soudu o adopci se jí už nepodařilo."Drama ženy, která dobrovolně šla bojovat proti nacismu, přežila celou válku i Duklu, porodila dítě, ale posléze je v poválečných zmatcích ztratila "z moci úřední" a kvůli dohodě státníků, Štěpán Rak raději nechce domýšlet. "Muselo to pro ni být hrozné. Kdyby se něco takového stalo mně? Naštěstí není kdyby. Nedovedu si to představit. Ale přes to všechno si myslím, že to tak prostě mělo být. Byl to osud. Můj osud." Nežehrá na něj. Svým adoptivním rodičům je vděčný za láskyplné dětství. Ač měli jen základní vzdělání, neomylně rozeznali jeho výtvarné a hudební nadání. Nechali ho vystudovat, podporovali ho po celý život. Možná kdyby vyrůstal na Ukrajině... "Není žádné kdyby!" odmítá spekulace. "Nemohu přemýšlet o tom, jaký bych byl, kdybych byl jiný. Myslím si, že tahle osudová zkušenost mě obohacuje. Je pro mne inspirací. Ta jistá rozervanost mi pomáhá hledat umělecký výraz." Štěpán Rak si raději než o svém životním příběhu povídá o hudbě, o poezii, o díle Jana Amose Komenského, na jehož motivy složil hudbu a společně s Alfrédem Strejčkem s tímto programem vystupuje v současné době po celém světě. Ke své minulosti pociťuje spíše ostych. Do míst, kde žije dnes jeho vlastní rodina, se před časem vydal jeho syn. Seznámil se na Ukrajině se svou tetou a strýcem, několika bratranci. "Mám naději, že se s nimi brzy setkám také. Těším se i bojím zároveň," říká Štěpán Rak. Jeho ukrajinská matka už zemřela. Shodou okolností ve stejném roce jako ta adoptivní v Praze. O důvod víc věřit na osud. Štěpán Rak na něj věří.Válka byla právě ve své půli, když pražský pojišťovací agent Richard Skamene konečně vklouzl do bytu, v němž bydlel se svou ženou, lékařkou Frederikou, a otevřel batoh, který nesl z nádraží tak opatrně, jak jen mohl. Zamžouraly na něj unavené oči osmnáctiměsíčního dítěte. Emil, židovský chlapec ze zakarpatské Bučače,se - pravděpodobnosti natruc - skutečně dostal do protektorátní Prahy, kam ho po zcela neznámém člověku poslali jeho rodiče v naději, že jen tam se mu možná, asi, snad - podaří přežít. Nezmýlili se. Když už bylo manželům Kleinerovým jasné, že tentokrát čeká obyvatele jejich židovského »štetlu«, připadajícího v té době k Polsku, ještě horší osud než při pogromech, rozhodli se zachránit aspoň svého syna. Pomoz! - prosil Beno Kleiner na dálku svou sestru Frederiku, která se v roce 1931 vydala na studia medicíny do Prahy,kde se nakonec i vdala a usadila. Na Židovské obci dostala mladá lékařka tip na Josefa Steigera, českého Němce pracujícího pro gestapo. Za převoz chlapce přes několikery hranice i přes frontu mu nabídla zlato, šperky a peníze, které ještě bratrovi i rodičům zbyly. Muž souhlasil. Když se však v Bučači objevil, chlapec zrovna ležel v horečkách. Podruhé se zkomplikovala situace na frontě a hrozilo, že by oba někde uvízli. Bylo to naposledy, co Emila viděli. "Měsíce mě rodiče ukrývali ve sklepě a neustále _ si se mnou povídali, proto jsem v tom roce a půl už neobyčejně dobře mluvil," míní devětapadesátiletý Emil Skamene. "Dva poslední měsíce mi prý stále dokola vyprávěli o tom, jak už brzy pojedu za hodným strýčkem a tetičkou na venkov, kde se mi to bude moc líbit. To vysvětluje, proč jsem byl po cestě v ruksaku zticha."Dvoudenní kodrcání vlakem skončilo sice dobře, jenže - co dál? Jak nevzbudit pozornost sousedů, jestliže se v rodině zničehonic objeví malé dítě?! Kde pro ně vzít jídlo, když nemá své potravinové lístky? Pan Skamene je kvůli své židovské manželce vyhozen ze slušného místa a paní doktorka už dávno nesmí pracovat nikde, natož na klinice. "Jakmile se u dveří ozval zvonek, zamkli jsme Emila na záchod, aby nemohl spustit polsky, na procházky chodíval muž s dětmi na nedaleké Olšanské hřbitovy, protože tam bývali sami," vzpomíná paní Skamenová v dokumentu, který v březnu roku 1997, krátce před svou smrtí, natočila pro Spielbergův historický archiv svědectví těch, kteří přežili holocaust. I s úředními papíry si manželé Skamenovi poradili: rodný list na jméno Emil Dvořák uplatili na matrice v kostele. Dvořák proto, že chlapce vydávali za syna Richardovy venkovské sestřenice Julinky Dvořákové, která se do jejich pražského bytu také nastěhovala, aby s péčí o děti pomohla. Byl ostatně nejvyšší čas na scéně se totiž objevilo další drama: předvolání do transportu. I tentokrát byla statečnost nenápadných manželů umocněna odvahou jiných. Pan Skamene se vyhne odeslání do zvláštního tábora hospitalizací zařízenou přáteli, stejně unikne Terezínu několikrát i Frederika. Když však po několika výsleších na gestapu vidí, že další kolo už neodvrátí, odhodlává se k hazardní hře: od bývalé kolegyně z kliniky si nechává napíchnout živou bakterii tyfu. Konce války se díky tomu opravdu dočká, ale, s navždy narušeným zdravím a s chronickou nespavostí způsobenou prožitými stresy."Neřekli mi vůbec nic. Dokonce ani to, že jsem Žid," konstatuje Emil Skamene. "Když jsem si jako student přivydělával provázením polských turistů po pražském židovském městě, netušil jsem, proč já jim na rozdíl od sestry tak dobře rozumím a že sám jsem součástí té historie, o které jim vykládám. Pravda ale je, že už jako kluk jsem měl pocit, jako bych byl trochu jiný než sestra i bratr Saša, který se narodil po válce. Přinejmenším proto, že to byly krásné děti, a já malý ošklivý ušoun. Něco jako house mezi labutěmi." I Josefa Steigera považoval Emil jen za jednoho z předlouhé řady rodinných přátel a známých. Toto jméno sehrálo paradoxně roli i v okamžiku, kdy válečné tajemství vzalo za své. Bylo to v roce 1969, kdy se už celá rodina přesunula z obsazených Čech směrem na západ a Emil, absolvent Univerzity Karlovy, se stal doktorandem slavného amerického Harvardu. Dopisu, který mu tenkrát poslala druhá žena jeho zachránce Steigera, nerozuměl: snažila se z něj totiž vydolovat peníze za jakousi jeho záchranu... Za jakou, netušil. Pro vysvětlení si tedy jel k rodičům do Düsseldorfu. "Ježíšmarjá, to je neuvěřitelná historie! - to bylo první. co mi proběhlo hlavou. Žádné velké emoce. Jako divák, který z hlediště sleduje drama na jevišti. Byl jsem dospělý. už ženatý chlap, a bránil jsem se tomu, aby mě to rozházelo," tvrdí Emil, otec dvou dospělých dcer a syna. "To až mnohem později jsem se rozjel do Bučače, začal dávat dohromady rodokmen Kleinerů a zpovídat rodáky, kteří přežili. Jedním z nich je i profesor Simon Wiesenthal. Po těch letech už ale vím, že se na mně tahle historie přece jen podepsala. Že celá ta léta pracuji na takové obrátky proto, že se pořád snažím dokázat, že mě tehdy nezachránili nadarmo, že to všechno úsilí stálo za to."