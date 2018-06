Děti slavných rodičů dělají ostudu

Hvězdný syn má smůlu

V rodném listě má zapsáno: matka Farrah Fawcettová, otec Ryan O´Neal. Redmondu Jamesovi je teprve šestnáct let. Přesto se léčí z chronické závislosti na alkoholu.



S pitím začal ve dvanácti. V době, kdy se jeho rodiče rozcházeli. Maminku, hollywoodskou hvězdu, kterou již proslavil dlouholetý seriál Charlieovy andílci, totiž přistihla svého životního druha (a jeho otce) v posteli se ženou o dvaadvacet let mladší. Protože už měla na krku padesátku, a nikoli třičítku, k níž se dlouhá léta hlásila, zradu neunesla.

Vrhla se na drogy a alkohol, které se absolutně neslučovaly s její kariérou. Synovi tím tak otevřela bránu do pekel. Teď je Farrah, která se veřejně absolutně znemožnila, úplně bezradná:

"Nevím, jak bych mu mohla pomoci," říká zlomená žena, jež nejen kvůli jedinému potomkovi tráví většinu času na klinice pro drogově a alkoholově závislé. Nemluvě o tom, že se Redmond musí vyrovnávat i s tím, že jeho tatínek, kterého mimo jiné zviditelnila hlavní role v Love Story, pomalu umírá na rakovinu krve. Prognóza pro matku i syna není nijak povzbuzující.

Otcovy šlépěje mu nestačí

Třetirozené dítě francouzského klempíře, dnes slavný francouzský herec Gérard Depardieu, nemělo zrovna ustláno na růžích. Gerard brzy utekl z domova, bral rozmanité pracovní příležitosti a nejednou se dostal do konfliktu s policisty.

I když dokázal i přes nepřízeň osudu jít tvrdohlavě za svým životním cílem a navzdory nepříznivým sudičkám dosáhl hvězdné mety, se zákonem je stále na štíru - nadměrná rychlost, neúměrné pití, rvačky a potyčky se skutečnými i vágními rivaly.

Nijak za ním nezaostává ani jeho syn Guillaume. Dokonce prý ho i překonal. Plní titulky bulvárních novin svou bezmeznou náklonností k alkoholickým nápojům, po jejichž požití ztrácí veškerou sebekontrolu. Několikrát byl totiž přistižen v cizím bazénu, v němž se koupal zcela nahý a přivolané policii spílal zcela nevybíravými slovy. Nemluvě o tom, že si už poseděl za mřížemi kvůli podezření z distribuce drog. Zřejmě ani možnost objevit se po boku otce v projektech, jako byl třeba Hrabě Monte Christo, mu nestačila k získání vlastní identity.

Dělá ostudu britskému dvoru

Jeho matkou je Camilla Parker-Bowlesová, která po třicet let znepokojuje britskou veřejnost intimním vztahem s korunním princem Charlesem. Tom Parker-Bowles, známější pod zkratkou TPB, se nijak netají tím, že nadevše miluje kokain.

"Co má být, mám ho rád," namítá už nejméně dva roky všem oponentům. Camilla se teď rozhodla pro rázný zásah, který by měl jejího syna postavit do latě. Zvlášťě když jeho způsob života narazil na odpor u samotné britské panovnice Alžběty II. Ta totiž dala nekompromisně najevo, že si zakazuje, aby se Tom nadále stýkal se svým nejlepším přítelem, jejím vnukem princem Williamem.

Nehodného syna to nikterak nevzrušilo. Naopak si přisadil, když úplně nevybíravě komentoval kvalitu jídel podávaných v Buckinghamském paláci: "Většinou chutnají jako připálená placenta." poznamenal jedovatě před časem. K maminčině popularitě tím rozhodně nepřispěl.

Dcera se staví na zadní

V Bílém domě se sotva ohřál. A hned Georgi W. Bushovi zvonili policisté u dveří. Kvůli jeho nezdárné dceři Jenny, polovině dvojčat, které v rozporu s platnými zákony zachutnaly víceprocentní nápoje.

Poprvé byla Jenny spatřena na ulici, jak upíjí z plechovky piva. Za to byla potrestána osmi hodinami veřejně prospěšných prací. Podruhé, a to už bylo podstatně vážnější, si jako posluchačka Texaské univerzity objednala v jednom z barů alkoholický koktejl. Navíc se prokázala dokladem, jenž patřil její starší přítelkyni. Číšník na tento podvod okamžitě přišel a maléru se nedalo už zabránit.

Na podobné libůstky si totiž musí Jenna počkat až do jedenadvacátých narozenin. "Je to čistě rodinná záležitost, kterou si vyřídíme mezi sebou," snažil se její prohřešek zlehčit milující otec, jenž v soukromí svého potomka nijak nešetřil.

Vzdorující ratolest mu však připomněla, že má podporu v mnoha evropských zemích, kam ji její vrstevníci zvou na skleničku, si ji může podle zákona dopřát navzdory texaským zvyklostem. Americký prezident a otec dospívajících dcer může pochopitelně mít odlišný názor. NIcméně proti jiným slavným rodičům je na tom ještě dobře.