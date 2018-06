Děti se rodí jako radostné bytosti

Lidé, kteří si péči o děti zvolili jako svou profesi, se často rekrutují z dětí, které se kdysi staraly o mladšího bratra či sestru. Já nejsem výjimka, byť jsem k tom uto povolání dospěl zcela podvědomě.Dětství nás v mnohém předznamenává. Zděděné, vrozené dispozice jsou náš potenciál, stavební materiál. Přirovnal bych ho k ušlechtilému mramoru. Z něj se posléze, vlivem životních zkušeností a okolností, stává socha. Jaké bude kvality? To záleží na spoustě faktorů. Dětství je ten nejzásadnější.Řekl bych, že pocit bezpečí a vědomí totální závislosti. Bez toho se člověk nemůže stát skutečně nezávislým a soběstačným. Zní to paradoxně, já vím. Ale aby se člověk mohl stát sám sebou, potřebuje v dětství okusit vědomí, že se totálně ztrácí v někom jiném.Pocit bezpečí plyne z toho, že rodiče přijímají své dítě bez výhrad. To je první podoba lásky, láska mateřského typu. Zvykli jsme si ji tak nazývat, byť jí jsou samozřejmě schopni i otcové. A naopak té druhé v pořadí jsme dali přívlastek otcovská, i když jí jsou schopny i matky. To je láska, která klade postupně cíle a nároky. V ede dítě k pokroku, k vývoji. Mám tě rád, ale... Mám tě rád, když...Ano, jestliže rodiče ženou své děti k cílům, jež jsou nad jejich možnosti! Jestliže se snaží realizovat jejich prostřednictvím své vlastní nesplněné ambice. Pak je láska otcovská nerealistická a stává se pro dítě utrpením. Dětství se mění na běh po betonové dálnici. Úspěch v nedohlednu, radosti žádné, jen prohry, stres a zklamání. Na druhé straně, kdybychom se spolehli jen na bezvýhradnou mateřskou lásku, dítěti také neposloužíme. Dopadlo by asi jako ten anglický lord ze staré anekdoty. Nenaučil se mluvit, protože to prostě nepotřeboval. Rodiče a služebnictvo každé jeho přání uhodli a splnili předem. Neměl potřebu o nic usilovat, za nic bojovat.Není třeba o tom vlastně moc přemýšlet, jestliže v rodině vládnou přirozené vztahy. V takové konstelaci se dítě nejlépe vyvíjí, učí se schopnosti navazovat další vztahy a dávat vztahy. Učí se starat o druhé. To byl měl být náš cíl: dokázat být odpovědný za druhé.Obraz dospělého člověka, jejž měly vnímat jako vzor, mají zdeformovaný. Vyrůstají v citovém zmatku. Nemusí zažít fyzické bití, stačí jen pocit nedůvěry. Dítě, byť se rodí vždy jako optimistická a radostná bytost, vyroste v takovém prostředí zase v nedůvěřivého skeptika. Od lidí nečeká nic dobrého a nedovede být sám dobrý. Takoví lidé nemají život jednoduchý.Před lety došla moderní psychiatrie k závěru, že kdo v tom nejsenzitivnějším období - tedy do tří, maximálně šesti let - nepozná na vlastní kůži dobré mezilidské vztahy, nemá už šanci. Šrámy na duši mu zůstanou. Naštěstí žádná teorie neplatí beze zbytku. Člověk je bytost učenlivá. Učí se neustále a proměna je vždy možná.Novou zkušeností. Citově deprivované dítě potřebuje najít člověka, jenž v něm rozezvučí zasuté pozitivní struny. Takové děti není jednoduché milovat. Vysílají negativní signály, svá předchozí traumata automaticky vnášejí do nových vztahů. Znamená to - třeba pro adoptivní rodiče - reagovat ne podle toho, jak se dítě zrovna teď chová, ale jak by se jednou mohlo chovat. Dát mu důvěru, dát mu najevo, že věřím, že se změní.Nevím, jestli vymazat, ale hodně se nám podařilo změnit. Do svých téměř pěti let žil v nemocnici. Nad jeho postelí se střídaly desítky lidí a on k nikomu z nich nedokázal opravdově přilnout. Doslova sbíral lásku po haléřích, protože nevěděl, že jsou i velké bankovky. Chvíli měl rád jednu sestřičku, pak zase druhou. Když se ocitl u nás, byla to pro něj nejdříve další prchavá zkušenost. Stačilo, aby k nám přišel na návštěvu zajímavý člověk, Jirka si ho oblíbil a za pár hodin byl připraven s ním odejít. Úplně se to zlomilo asi až v pubertě. Nemoc už tvrdě útočila a on viděl, že při každé krizi jsme stále s ním. A máme ho rádi. Myslím, že teprve tehdy - na konci života - dospěl k tonu potřebnému pocitu bezpečí. Byli jsme jeho rodina.Z psychologického hlediska si nedovedu představit vhodnější instituci k naplnění lidství. Muž, žena a děti - to je základní životní vzorec, troufám si říct, že je to součást přirozeného řádu. Navíc tahle rovnice je velmi praktická. Když jste na výchovu dětí dva, můžete občas vypadnout z té odpovědné role, odpočinout si, v první linii vás ten druhý zastoupí. A když se vám něco zlého přihodí, máte také jistotu, že vaše děti nezůstanou samy. Pokud jde pak jen o ně, to už vůbec nepochybuju. Děti prostě rodinu potřebují.Děti se nemění. Můžeme dnes diskutovat o vlivu počítačových her, videa, mobilních telefonů. Bezesporu tyhle vymoženosti moderní doby mají vliv na dětské duše, ale ne zásadní. Za daleko nebezpečnější považuju skutečnost, že přibývá jedináčků. Odhlédněme teď od demografických důsledků. Pro každé dítě je velkou výhodou, když vyrůstá se sourozenci. Přirozeně se tak učí spolupracovat a přizpůsobovat se, komunikovat, také bojovat o svá práva a místo na slunci. Teď zrovna mám co do činění se dvěma dětmi, jejichž rodiče se rozvádějí a chtějí také své potomky rozdělit. Páchají tak na nich hrozné násilí a nejhorší je, že si to vůbec neuvědomují.»Jestli je člověk v pohodě, jestli dokáže vyjít s druhými lidmi, jestli obstojí za nepohody, o tom často rozhoduje to, jak prožil dětství. Je důležité, co ho v nejútlejším věku obklopovalo - duševně i sociálně.To mne jako psychologa také nejvíc zajímá.«