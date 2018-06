Děti se před vysvědčením svých rodičů víc bojí

Zatímco v průběhu roku se školy týká devět až deset procent tematických hovorů, v lednu a v červnu se podíl těchto hovorů každoročně zvyšuje na 14 až 15 procent.Na číslo 0800 155 555, kam je možné telefonovat zdarma 24 hodin denně, volají děti, které mají zkušenost s tím, jak se chovají rodiče, když se vysvědčení neshoduje s jejich očekáváním.Volají také děti, které budou mít poprvé horší vysvědčení, než na jaké jsou zvyklé. Neozývají se jen propadající školáci. Některým dětem vadí nějaká trojka navíc, pro některé jsou problémem i dvojky.Podle Šepsové se zhoršení známek většinou týká žáků, kteří postoupili na druhý stupeň nebo přešli na střední školu, kde se obecně zvyšují nároky studenty. V současnosti, kdy klasifikace ještě není uzavřena, pracovníci linky podporují děti v tom, aby si známky snažily ještě opravit. Radí jim, aby rodiče na vysvědčení připravili, společně hledají způsob, jak za rodiči jít a co jim říci.Každoročně se koncem června objevují případy, kdy děti přemýšlejí o útěku z domova či ztrátě vysvědčení. Někdy děti uvažují i sebevraždě. V takovém případě se pracovníci linky snaží zasáhnout. Zvou děti okamžitě do krizového centra Linky bezpečí nebo jim zprostředkují pomoc v blízkém okolí."Mnohem smutnější jsou případy, kdy se dítě nebo mladý člověk pro takové řešení již radikálně rozhodl. Je těžké změnit jejich názor," řekla Šepsová. V momentě ohrožení života, pokud se podaří zjistit alespoň přibližně místo, kde by se volající mohl vyskytovat, se všemi možnými prostředky snažíme ho zachránit a zajistit mu adekvátní pomoc. Například v pondělí volala dívka, která chtěla sebevraždu spáchat. Po dlouhém pátrání se jí podařilo najít, dodala Šepsová.