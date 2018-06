Spousta dvojčat, bláznivá jména i domácí porod. Děti roku 2017

Matkou ve vyšším věku

Na začátku roku se zpěvačka Janet Jacksonová (51) pochlubila, že se jí narodilo miminko. Sestra zesnulého krále popu Michaela Jacksona má syna Eissu s katarským miliardářem Wissamem Al Manou (43). Ale pár měsíců po narození jejich potomka se manželé rozešli.

V lednu se matkou stala i bývalá členka kapely Spice Girls Geri Hornerová (45). Zpěvačka po neúspěšné sérii umělých oplodnění nakonec počala dítě přirozenou cestou. Otcem syna Montyho je její manžel, vedoucí týmu Formule 1 Red Bull Racing Christian Horner (44). Otcem starší dcery Bluebell (11) je britský novinář Sascha Gervasi, se kterým měla Geri Hornerová krátký románek v roce 2005.

Samá dvojčata

Opravdové šílenství na sociálních sítích způsobila zpěvačka Beyoncé (36). Může se pochlubit prvenstvím ohledně nejvíce lajkované fotky na Instagramu. Snímek, na němž pózuje coby těhotná madona a kterým oznámila, že čeká dvojčata, se líbil více než 11 milionům lidí. Syn Sir Carter a dcera Rumi se narodili 13. června a jejich otcem je Jay-Z (48), s nímž má zpěvačka také dceru Blue Ivy (5).

Dvojnásobným tatínkem se hned napoprvé stal herec George Clooney (56). Jeho manželka Amal (39) porodila dvojčata 6. června 2017. Holčička dostala jméno Ella a kluk Alexander.

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo (32) se letos stal hned trojnásobným otcem. Jako první přišla na svět dvojčata Eva a Mateo, která mu odnosila náhradní matka. Čtyři měsíce po jejich narození fotbalistovi porodila dceru Alanu jeho španělská přítelkyně Georgina Rodriguezová (22).

Utajit celé těhotenství se podařilo zpěvákovi Enrique Iglesiasovi (42) a tenistce Anně Kurnikovové (32). V prosinci se jim narodila dvojčata Nicholas a Lucy. Pár si však přísně střeží soukromí a zprávu o miminkách zatím jejich mluvčí oficiálně nepotvrdili.

Mateřská premiéra

Muzikálová herečka a zpěvačka Michaela Tomešová (26) v únoru porodila syna. S manželem Romanem Tomešem (30) mu dali jméno Kristián. „Děkuju tam nahoru za to, jak to ti moji dva hrdinové přes celou noc zvládali! Nebyly by války, kdyby chlapi chodívali k porodu a viděli, co to je přivádět na svět dítě. Jak moc by si pak všichni vážili života... Jsem ten nejpyšnější manžel a taťka,“ napsal novopečený tatínek na Facebooku.

Mateřskou premiéru v létě zažili i Nikol Štíbrová (31) a její partner Martin Kyncl (31). Bývalá herečka v pražské porodnici U Apolináře přivedla na svět syna Mathiase. Se šťastnou novinou se pochlubila na sociálních sítích.

Nikol Štíbrová a její syn Mathias Jana Doleželová a její dcera Veronika

Herečka Andrea Růžičková (33) několik dnů přenášela a snažila se vyvolat porod všemožnými přírodními metodami. Nakonec si miminko stejně vybralo samo, kdy přijde na svět. Minutu po půlnoci na sobotu 19. srpna se tak herečka známá z Vyprávěj stala maminkou. Syn, jehož otcem je její manžel Mikoláš (38), dostal jméno Tobiáš.

Královna krásy z roku 2004 a lékárnice Jana Doleželová (36) v létě porodila holčičku. Modelka se se šťastnou novinou pochlubila na sociální síti. Jméno dcery, jejímž otcem je podnikatel David Trunda (40), oznámila později. Rodiče vybrali jméno Veronika.

Primácká moderátorka Sandra Parmová (31) se s přítelem Pavlem Pospíšilem stali rodiči malé holčičky. Jejich dcera dostala jméno Emily. „Je to takový tříkilový pokládek, je zatím hodná, tak doufám, že jí to vydrží co nejdéle. To, že jsem maminka, samozřejmě pobírám postupně, ale teď tady leží vedle mě, takže se na ni dívám, jak se probouzí, a je to strašně nádherný pocit,“ řekla TopStaru novopečená maminka.

Tenkrát podruhé

Své druhé miminko přivedla na svět herečka a zpěvačka Barbora Poláková (34), která má s Pavlem Liškou (46) dceru Ronju (2). Druhá holčička dostala jméno Rika.

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (40) má s manželem Radkem Tögelem syny Adriana (3) a Sebastiana, který se narodil letos na konci ledna.

Bývalá královna krásy a modelka Lucie Křížková (33) se s manželem Davidem (45) po synovi Davidovi (4) dočkali holčičky. Jejich dcera dostala jméno Lola.

Dvojnásobnou maminkou je také zpěvačka Klára Vytisková (32). V květnu se jí opět narodila holčička, které s manželem Romanem Víchou (38) dali jméno Olivie. Dvojice už má dceru Emilku (2).

Druhé dítě porodila také moderátorka Lejla Abbasová (37). Syna Davida (6) má s rockerem a bývalým ministrem Michaelem Kocábem (63). Dceru Iman, jejímž tatínkem je Lejlin turecký přítel Volkan Kaynak, porodila letos v létě a doma. „Některé ženy by do toho i chtěly jít, ale kvůli neinformovanosti a různým nálepkám šarlatánek a hazardérek se bojí. Neustále narážíte na informace, které jsou protichůdné nebo hysterické, a to z obou stran. Je mi líto i komentářů typu: Já tě obdivuju. Za co obdiv? Za to, že umím rodit stejně jako ostatní ženy? I proto jsem se rozhodla, že chci o porodu doma mluvit veřejně. Minimálně proto, aby se otevřela diskuse,“ prohlásila Abbasová.

Královská miminka

Monacký knížecí dvůr na jaře slavil nový přírůstek do rodiny. Nejmladší syn princezny Caroline (60) Pierre Casiraghi (30) a jeho manželka Beatrice Borromeová (32) se stali rodiči. Narodil se jim syn, který dostal jméno Stefano Ercole Carlo.

Maminkou se stala také švédská princezna Sofia (33). S princem Carlem Philipem (38) už mají syna Alexandera (1) a na konci roku se jim narodil druhý kluk Gabriel. Princátko se jmenuje Gabriel Carl Walther, vévoda z Dalarny.

Švédská princezna Sofia, princ Carl Philip a jejich děti princ Alexander a princ Gabriel po křtu mladšího z princů (1. prosince 2017)

Starší tatínci

Herec Mel Gibson (61) se v lednu stal devítinásobným tatínkem. Jeho přítelkyně Rosalind Rossová (27) mu porodila syna. Chlapeček dostal jméno Lars Gerard.

Gibsonův kolega Jeff Goldblum (65) je sice „jen“ dvojnásobným otcem, ale prvního syna Charlieho Oceana (2) měl s Emilie Livingstonovou (34) ve svých 63 letech. Letos 7. dubna se manželům narodil další syn, kterému dali jméno River Joe.

Miminka sportovců

Rok 2017 byl úspěšný, co se rození potomků týče, i ve sportovním světě. Tenistka Serena Williamsová (36) se poprvé stala maminkou. S miliardářem Alexisem Ohanianem (34) mají holčičku Alexis Olympii, která přišla na svět 1. září. Jedenáct týdnů po narození dcery se vzali.

Z přírůstku do rodiny se těšil i srbský tenista Novak Djokovič (30), který se stal v září dvojnásobným otcem. S manželkou Jelenou (31) přivítali na svět dceru Taru. Pár už má syna Stefana (3).

Slovenský cyklista Peter Sagan (27) se poprvé stal otcem letos v říjnu. Jeho manželka Katka (30) v Monaku porodila syna. Rodiče mu dali trochu netradiční jméno Marlon. „Naše rodina se dnes rozrostla! S Katkou jsme moc šťastní, že vám můžeme oznámit narození Marlona. Náš syn i Katka jsou v pořádku,“ napsal na Facebooku novopečený tatínek.