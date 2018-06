Děti roku 2016: princové Oscar a Alexander, Antonín Krpálek i Max Plecháč

Rodičovská premiéra

Hned v první den roku 2016 přišel na svět syn zpěváka Martina Chodúra (26) a jeho partnerky Ivony Selníkové (43). Zpěvák přiznal, že se jim po narození syna změnil život. Ani jeden z rodičů však nešel na rodičovskou dovolenou. „Jde jen o to zorganizovat čas, protože nechceme využívat chůvu. Ani jeden z nás není na mateřské, takže se střídáme a zatím se nám daří skvěle. Největší změna je, že člověk už nemyslí na dva, ale na tři,“ prohlásil Martin Chodúr.

Na olympiádě v Riu vyhrál zlato, ale to nejcennější na judistu Lukáše Krpálka (26) čekalo doma. S manželkou Evou mají syna Antonína. „Od rodiny se mi odjíždělo těžko, mám syna teprve měsíc doma, ale už jsme se spolu sehráli. Bylo těžké se rozloučit a odjet na dvanáct dní. Rozhodně bych chtěl malému přivézt nějakou medaili a říct mu, že jsem ji vybojoval pro něj. To by bylo hezké,“ řekl při svém odletu do Brazílie.

Tereza Chlebovská a Pavel Kadeřábek mají dceru Emu.

Poprvé maminkou se stala Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská (26), která má s fotbalistou Pavlem Kadeřábkem dceru Emu (více zde).

Zpěvačka Markéta Jakšlová Plecháčová (31) z dua Verona v září porodila manželovi designérovi Janu Plecháčovi prvního potomka. Na svět přišel chlapeček, který dostal jméno Max. Pohlaví miminka bylo pro rodiče překvapením, protože si je za celou dobu těhotenství nenechali prozradit.

Miminka s modrou krví

Švédská korunní princezna Victoria (39) se stala maminkou už podruhé. Její syn princ Oscar se narodil 2. března. Celé jméno a titul prince zní Oscar Carl Olof, vévoda ze Skánie.

Rodila i švagrová Victorie princezna Sofia (31). Bývalá modelka spodního prádla, která si vzala prince Carla Philipa, porodila syna Alexandra 19. dubna. Malý princ je pátý v pořadí na švédský trůn.

Z potomka a následníka trůnu se radovali i v Bhútánském království. Král Jigme Khesar Namgyel Wangčhung (36) se stal poprvé otcem a manželka Jetsun Pema (25) mu porodila syna pět let po svatbě (více zde).

Matky celebrity

Ze známých tváří se matkami staly také dědička hotelového impéria Nicky Hiltonová (33), která má s Jamesem Rothschildem z bohaté finančnické rodiny dceru. Holčička se jmenuje Lily Grace Victoria Rothschildová.

Chelsea Clintonová (36) v létě porodila syna. Chlapeček dostal jméno Aidan. Dcera kandidátky na americkou prezidentku Hillary Clintonové už má s manželem Markem Mezvinskym dceru Charlotte.



Během prezidentské kampaně byla těhotná a porodila i dcera budoucího šéfa Bílého domu Ivanka Trumpová (35), která se stala trojnásobnou matkou. S manželem Jaredem Kushnerem má dceru Arabellu a syny Josepha a Theodora.

Netradiční jména

Není neobvyklé, že známé tváře vybírají pro své potomky ne úplně běžná jména. Expertem je například kuchař Jamie Oliver (41), který má doma dcery Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela a Petal Blossom Rainbow, syna Buddyho Bear Maurice a jeho pátý potomek dostal jméno River Rocket.

Modelka Chrissy Teigenová (31), která má dceru se zpěvákem Johnem Legendem a pohlaví embrya si vybrala při umělém oplodnění (psali jsme zde), svou holčičku pojmenovala Luna a přezdívají jí Lulu.

Herečka Liv Tylerová (39), která má už dva syny, jméno Lula dala své dceři, která se narodila letos v červenci.

Americká topmodelka Tyra Banksová (43) překvapila své fanoušky, když koncem ledna oznámila, že se stala matkou. Po předchozích problémech s otěhotněním se rozhodla využít náhradní matku. Svého syna pojmenoval York.



VIDEO: Kardashianovi natočili figurínovou výzvu u porodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Profesionální celebrita Kim Kardashianová (36), která má s rapperem Kanye Westem dceru North, dala jejich synovi jméno Saint. Její budoucí švagrová, bývalá striptérka Blac Chyna (28) zase dceru pojmenovala Dream. Snoubenka Roba Kardashiana u porodu stihla natočit takzvanou figurínovou výzvu, která v posledních týdnech kolovala na internetu (více zde).

Moderátorka, herečka a zpěvačka Emma Smetana (28) svoji dceru, kterou má s hercem a hudebníkem Jordanem Hajem, pojmenovala Lennon Marlene Haj Smetana (více zde).



Tatínkem po x-té

Strasti otcovských povinností znají už důvěrně, jsou totiž mnohonásobnými tatínky. Přesto si pořídili dalšího potomka. Ministr zemědělství Marian Jurečka(35) se letos dočkal pátého syna. Zpěvák a lídr kapely Kabát Pepa Vojtek(51) má také pět dětí, ale se čtyřmi ženami. Jeho nejmladší syn Albert se narodil v létě. Herec Alec Baldwin(58) se v září čtyřnásobným otcem (má dvě dcery a dva syny), rocker Ronnie Wood (69) se dočkal rovnou dvojčat a má tak šest dětí a jeho kolega z kapely Rolling Stones Mick Jagger(73) se stal otcem poosmé. Jaggerův syn s netradičním jménem Deveraux je o dva a půl roku mladší než zpěvákova pravnučka (více zde).