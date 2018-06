Děti roku 2014: Spousta dvojčat, bláznivá jména i česká klasika

Rok dvojčat

Nejočekávanějšími dvojčaty roku byly děti monackého knížete. Albert II. (56) a kněžna Charlene (36) nejdřív nechtěli potvrdit spekulace, že budou mít dva potomky, přestože informaci prozradilo několik známých rodiny kněžny. Holčička Gabriella Therese Marie a chlapeček Jacques Honoré Rainier se narodili 10. prosince. Přestože dívka přišla na svět o dvě minuty dřív, následníkem trůnu je její bratr coby mužský potomek. Novopečení rodiče se rozhodli dvojčata poprvé ukázat až v lednu (více zde).



Dvojnásobnou radost z miminek v květnu slavil švýcarský tenista Roger Federer (33). Jeho manželka Mirka (36), která pochází ze Slovenska, porodila dva kluky. Na Lea a Lennyho přitom doma už čekala čtyřletá dvojčata Charlene Riva a Myla Rose.

Finský závodník Mika Häkkinen (46) se stal v únoru hned dvojnásobným otcem, když jeho česká partnerka Markéta Remešová (36) ve Francii porodila dvojčata Lynn Marii a Daniela Pauliho. „Dvojčátka se mají k světu a všichni jsme moc rádi, že jsme vše zvládli. Starší sestra je přijala s láskou a pohodou,“ řekla iDNES.cz šťastná maminka.

Dalším sportovcem, kterému se podařilo zplodit dvojčata, je basketbalista Michael Jordan (51). S manželkou Yvette Prietovou (35) mají dvě holčičky. Victoria a Isabel se narodily v únoru.

O měsíc později se narodila dvojčata herce Chrise Hemswortha (31) a jeho manželky Elsy Pataky (38). Kluci se jmenují Tristan a Sasha.

Domácí porod

Vášnivé diskuse vyvolala zpěvačka Lenka Dusilová (38), která se rozhodla pro domácí porod. Její syn Edward se narodil v květnu. „Když začal porod, přijela porodní asistentka. Chtěla jsem zůstat první porodní dobu co nejdéle doma a včas se vydat do nemocnice. Jenomže porod se rozběhl rychle a dobře a ve chvíli, kdy byl ještě čas zamířit do porodnice, jsem si najednou nedovedla díky intenzitě představit, že odjedu. A tak jsem se po poradě s asistentkou rozhodla, že zůstanu doma. A jsem za to neskonale ráda. Cítím ale zodpovědnost za takovou výpověď do médií,“ řekla Dusilová (více zde).



Pěvkyně Magdaléna Kožená (41) v červnu porodila dceru Anežku, jejíž otcem je šéfdirigent Berlínské filharmonie Simon Rattle. Andrea Kalivodová (36) se poprvé stala maminkou v říjnu, když manželovi Radkovi Töglovi porodila syna Adriana. Zpěvačka Klára Vytisková (29) má s manželem Romanem Víchou dceru Emilii, která se narodila v říjnu. Tereza Černochová (31) se maminkou Laury stala v srpnu.



Misska Kateřina Stočesová (35) má s partnerem Alešem Kocem už dvě děti. Po dceři se jí letos v srpnu narodil syn Christopher. Její kolegyně Lucie Hadašová (28) se podruhé stala maminkou v říjnu. Dceru Vanessu má s hokejistou Jaroslavem Bednářem.



Maminkou se stala také atletka Kateřina Janků Baďurová (32), která v květnu porodila holčičku Nikolet, jejíž otcem je výškař Tomáš Janků.

Dita Pecháčková, známá svým kuchařským pořadem Deník Dity P. a stejnojmennou kuchařkou, se maminkou stala poprvé ve svých devětatřiceti letech. „Nečekala jsem, že to bude takový zápřah, měla jsem romantičtější představy. Najednou zmizela svoboda, to bylo těžké překonat. V šestinedělí mě řídily hormony, kojení šlo a nešlo, všichni mi něco radili a já jsem měla pocit, že jsem neschopná, vadná, psychopatka,“ přiznala Dita v magazínu OnaDnes.

Michal Hrdlička dal na Twitter snímek své dcery Lindy z porodnice. Zpěvačka Klára Vytisková ukázala svou dceru Emilii Víchovou.

Moderátorka Lucie Borhyová (36) se stala maminkou už podruhé. Otcem její dcery Lindy, která se narodila v červnu, je o deset let mladší kolega Michal Hrdlička.



Herečka Michaela Badinková (35) a Jan Teplý ml. se v březnu dočkali druhé dcery, která dostala jméno Emílie. Také herečka Jana Stryková (35) dala svému synovi české jméno. Jáchym se narodil v březnu a jeho otcem je vnuk Waldemara Matušky Matěj.

Sexy maminky

Rodičovské povinnosti nyní plní hned několik známých hereček a modelek, z nichž se některé můžou pyšnit titulem nejvíce sexy žena roku. Herečka Scarlett Johanssonová (30) má s francouzským novinářem dceru Rose Dorothy, která se narodila v září. Herečka Mila Kunisová (31) má s Ashtonem Kutcherem dceru Wyatt, která se narodila v říjnu. Její kolegyně Eva Mendesová (40) má s Ryanem Goslingem dceru Esmeraldu.



Andílek Victoria’s Secret Doutzen Kroesová (29) v srpnu porodila dceru Myllenu Mae, kterou má s manželem a už v prosinci předváděla prádlo na přehlídce. Modelka Natalia Vodianová (32) své čtvrté dítě porodila v květnu. Syna Maxima má s francouzským podnikatelem Antoinem Arnaultem.

Herečka Megan Foxová (28) v únoru porodila syna Bodhiho, jehož otcem je Brian Austin Green. Emily Bluntová (31) a John Krasinski mají dceru Hazel, která přišla na svět v únoru. Olivia Wilde (30) má se snoubencem Jasonem Sudeikisem syna Otise, který se narodil v dubnu. Herečka Drew Barrymore (39) má s Willem Kopelmanem dvě holčičky. Letos v dubnu se narodila dcera Frankie.

Gwen Stefani a její syn Appolo

Zpěvačka Gwen Stefani (45) v únoru manželovi Gavinu Rossdaleovi porodila syna, kterého pojmenovali Apollo Bowie Flynn. Trojnásobná maminka je zastánkyní kojení a nevadí jí krmit dítě na veřejnosti (více zde).

Zpěvačka Christina Aguilera (34) své druhé dítě přivedla na svět v srpnu. Otcem holčičky Summer Rain je zpěvaččin snoubenec Matthew Rutler.



Poprvé se maminkou stala dcera bývalého amerického prezidenta Chelsea Clintonová (34), která má s manželem Markem Mezvinskym dceru Charlotte. Holčička se narodila v září.

Bývalá přítelkyně Geroge Clooneyho Stacy Keiblerová (35) po rozchodu s hercem dlouho netruchlila, vdala se a v srpnu se jí narodila dcera Ava Grace.

Švédská princezna Madeleine v únoru porodila dceru Leonore a devět měsíců po jejím narození oznámila, že je znovu těhotná (více zde).

Slavní tatínci Otcovské povinnosti čekají na obávaného kata talentových soutěží Simona Cowella (syn Eric), herce Joshe Hollowaye (syn Hunter Lee), Owena Wilsona (syn Finn), hvězdu seriálu Teorie velkého třesku Simona Helberga (syn Wilder), Jasona Biggse (syn Wilder) z filmů Prci, prci, prcičky a Robbieho Williamse (syn Charlton Valentine), který dal veselá videa z porodnice na internet (více zde). Roli otce si znovu užívají také Robert Downey Jr. (dcera Avri Roel) a Kelsey Grammer, který je šestinásobným otcem (syn Gabriel). Popáté se tatínkem stal Bruce Willis (dcera Evelyn Penn), dvojnásobným otcem je David Arquette (syn Charlie West), bývalý manžel Britney Spears Kevin Federline je šestinásobným otcem (dcera Peyton Marie) a Donald Trump Jr. je od června pětinásobným tatínkem (dcera Chloe Sophia). Robert Downey Jr. a jeho těhotná manželka Simon Cowell s partnerkou a jejich synem Bruce Willis a jeho manželka Z českých osobností se tatínky stali cyklista Roman Kreuziger (dcera Viktorie) a producent Petr Svoboda (dcera Greta Elisabeth).