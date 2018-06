Děti roku 2012: o novou generaci se postaraly také modelky a herečky

Maminky herečky

V lednu porodily ve stejné porodnici hned dvě herečky. Zuzana Vejvodová má s partnerem Pavlem Nečasem syna Jonáše a Jitka Čvančarová porodila v pražské porodnici u Apolináře dceru Elenu Emilii.

"Je to zázrak, je to neokoukatelný pocit, je nádherná, je zdravá. Petr byl celou dobu u porodu a byl úžasný, moc mi pomohl. Naši malou mám u sebe, vůbec nepláče a pozoruje svět," řekla Čvančarová, která má dceru s manželem Petrem Čadkem (video po odchodu herečky z porodnice najdete zde).

Zuzana Vejvodová s Pavlem Nečasem a jejich synem Jonášem Jitka Čvančarová a její dcera Elena Emilie

V dubnu rodila Klára Trojanová. S manželem Ivanem mají už čtyři děti. Poslední syn dostal jméno Václav (jestli byl Ivan Trojan u porodu, se dočtete zde).

Tereza Bebarová, známá z nováckého seriálu Ulice, rodila v létě. Dcera dostala jméno Klaudie.

Přírůstek do rodiny přivítala také Martha Issová. S režisérem Davidem Ondříčkem má dceru Františku. "Je to neskutečná krása. Musím říct, že jsem takové štěstí ještě nepoznala. Mateřství probouzí nějakou ženskost, to není ani možné, aby se to člověka nedotklo. Pociťuji dosud nepoznanou něhu," řekla iDNES.cz Martha Issová (více zde).

Zkušené matky

Zpěvačka Natálie Kocábová se v dubnu stala podruhé mámou. Dcera dostala jméno Mia. "V úterý 24. 4. se nám narodila nádherná Mia Vránová. Od té doby se pořád usmívá, i když o tom neví," napsala na facebookový profil Kocábová.

V březnu rodila modelka Vlaďka Erbová. Syn Markus je jejím druhým dítětem, ale prvním společným s fotbalistou Tomášem Řepkou.

Zpěvačka Ilona Csáková svého druhého syna Dominika porodila v září v Brně-Bohunicích. S manželem Radkem Vonešem pojmenovali chlapečka Dominik (jak proběhl porod zpěvačky, se dočtěte zde).

Modelka Simona Krainová v říjnu přivedla na svět své druhé dítě a opět to byl kluk. Syn Bruno přišel na svět císařským řezem. "Nevím, co říct. Nemůžu to celé ještě pořádně ani pochopit. Je to takové štěstí, co prožívám, a děkuji tam nahoře, že jsme oba v pořádku," řekla pro iDNES.cz Simona Krainová den po porodu (více zde).

Miss ČR 2000 a dýdžejka Michaela Salačová se stala podruhé maminkou také na podzim. Její manžel Dalibor Vajčer byl u porodu druhého syna Damiena a přestřihl pupeční šňůru.

Těhotná Michaela Salačová se synem Oliverem

Prvorodičky

Miss ČR z roku 2003 Lucie Křížková v květnu přivedla na svět syna. Jméno dostal po otci Davidu Křížkovi (modelka pózovala nahá v devátém měsíci těhotenství i s manželem).

Moderátorka Nora Fridrichová a sportovní komentátor Robert Záruba přivítali na světě první společné dítě v dubnu. O narození dcery informovala maminka na Facebooku. "Ahoj Dianko Zárubová, vítej mezi námi," napsala na svůj profil Fridrichová.

Nora Fridrichová s dcerou Dianou

Moderátorka Kristina Kloubková začátkem června porodila holčičku. Přestože přišla na svět o týden dřív, obě byly v pořádku. Novopečená maminka s přítelem Karlem Moravcem dali dceři jméno Jasmína (moderátorka v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jestli je klidná máma, nebo hysterka).

Slavní tatínci

Zpěvák Richard Müller se ve svých padesáti letech v únoru stal trojnásobným otcem. Jeho o deset let mladší přítelkyně Vanda Wolfová mu porodila syna Markuse.

Moderátor Vlasta Korec se stal podruhé otcem na jaře. Jeho žena Magdalena porodila syna Vlastimila.

Frontman kapely Olympic Petr Janda se v květnu stal otcem už popáté. O třicet let mladší manželka Alice mu porodila dceru Rozálii. "Obě jsou v pořádku," řekl iDNES.cz zpěvák (více zde).

Pepa Vojtek, jeho manželka Jovanka a syn Adam

Rocker Pepa Vojtek je už čtyřnásobným otcem. S poslední manželkou Jovankou mají syna Adama, který se narodil v srpnu (zpěvák při focení prozradil, jaký je Adam syn).

Zpěvák Ondřej Ládek alias Xindl X se stal otcem v listopadu. Jeho manželka Monika porodila dceru Alici.