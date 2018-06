Děti oslavují ve stanovém městečku

Na jednom místě tak mohou děti najít skautské sdružení, Červený kříž, Mateřídoušku, Pionýr, domovy dětí a mládeže nebo dokonce Armádu ČR. Přestane-li je bavit dovádění na nafukovací atrakci, mohou si ze sádry vytesat vlastní sošku, přečíst si něco o Evropské unii nebo třeba zahrát kuželky.

Na vltavských ostrovech organizátoři postavili keltskou a indiánskou vesnici, lanovou dráhu či hrnčířskou dílnu. Děti si mohou zahrát deskové hry, zúčastnit se turnaje v knoflíkové kopané, zkusit střelecký trenažér nebo horolezecké aktivity.



Bambiriáda 2000 je největší akcí svého druhu v ČR. Na jednom místě se setkává většina českých sdružení, která organizují volný čas dětí po školním vyučování a o prázdninách. Letos se dětský svátek uskuteční poprvé i v jiných městech, a to v Chomutově, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, Plzni, Krnově, Brně a Zlíně.



Organizátorem Bambiriády je Česká rada dětí a mládeže reprezentující 20 sdružení pracujících s dětmi a mládeží v ČR. V současné době zastupuje na 175.000 individuálních členů. Očekává se, že akci ve všech městech navštíví dohromady na 100.000 návštěvníků.

Brno

Přehlídka činnosti občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času pod názvem Bambiriáda se o tomto víkendu uskuteční poprvé v Brně. "V brněnském parku Lužánky a v centrech volného času na Lesné a v Bohunicích se zájemci budou moci seznámit s činností řady nevládních organizací, které nabízejí aktivity pro volný čas,"

informoval dnes novináře ředitel Centra volného času Milan Appel. Po tři dny se bude v Lužánkách prezentovat přibližně 12 celorepublikových sdružení, která mají základny v Brně, a na 25 souborů ze základních škol. Vedle soutěží a her nabídne brněnská

Bambiriáda na 40 pódiových vystoupení. "Na celé akci je nejhezčí to, že tentokrát organizují akce pro děti samy děti, pouze pod dohledem dospělých," uvedla hlavní koordinátorka akce Kateřina Děkaníková.



Appel vyzdvihl, že k pořádání akce, která je i oslavou Mezinárodního dne dětí, se připojily také další brněnské instituce. Zapojí se například městská policie, zoologická

zahrada i Vojenská akademie. "Nemá cenu, abychom si konkurovali v tom, kdo připraví lepší den dětí. Cílem je, abychom společně připravili co nejpestřejší nabídku, ve které si všichni přijdou na své," dodal Appel.



Třídenní akce vyvrcholí v neděli pokusem o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. "Pokusíme se o vytvoření rekordu ve skládání miniboxů, což jsou třistakrát zmenšené papírové modely železničních vagónů," prozradil Appel. Tyto modely budou návštěvníci Bambiriády v Brně po tři dny skládat. Organizátoři očekávají, že přijde přibližně 10.000 dospělých i malých návštěvníků.



Plzeň

Soutěž rodinných týmů ve skládání plzeňského znaku, plavbu na řece, vystoupení folklórních souborů, šermířů a další zábavné a soutěžní akce pro děti i dospělé

připravili organizátoři Bambiriády, která se v sobotu uskuteční v Plzni. "Připravili jsme pestrý program tak, aby se nikdo nenudil a každý si našel to své. Možná, že zde rodiče najdou inspiraci do kterého zájmového kroužku umístit příští školní rok své dítě," řekl novinářům koordinátor akce Petr Beránek.



Kromě zábavného a soutěžního programu předvedou v Mlýnské strouze a před Štruncovými sady jednotlivá sdružení zájemcům ukázky ze své činnosti. Nebudou chybět skauti, junáci, pionýři či plzeňské Středisko volného času dětí a mládeže. Organizátoři ve spolupráci s Českými drahami vypravují v pátek z Plzně zvláštní parní vlak Dobré vůle do Českých Budějovic, kde Bambiriáda začíná o den dříve než v Plzni. Jízda vlakem je zdarma.