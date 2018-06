Děti odlévaly sádrové otisky

Do formy s otiskem zkameněliny se nalije sádra a po chvíli se může vyloupnout sádrový odlitek. Děti si mohly odlévání sádrových zkamenělin samy vyzkoušet.

Šternberkovo přírodovědné muzeum dětí existuje jako nevládní organizace už deset let, ale nikdy nemělo ani nemá vlastní prostory, kde by se jeho členové scházeli. Nadšení přírodovědci jezdí do přírody na výpravy a ze svých pbjevů pak pořádají výstavy, publikují a pro děti na školách pořádají různé besedy. Chcete-li se o jejich činnosti a programu dozvědět více, najdete další informace na adrese uvedené pod ikonkou web.