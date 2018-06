Děti mi záchránila dopravní zácpa

"Dokolečka jsme vytáčeli jedno a totéž číslo. Z pevné linky i z mobilu," líčí pan Gregor situaci, kdy má člověk chuť brečet, křičet a moderní vymoženost rozšlapat.



"Veškeré spojení bylo po výbuchu ochromeno včetně internetu, takže z nás strach opadl až po několika hodinách, kdy se nám syn s dcerou dovolali sami. Naštěstí pro nás si teroristé naplánovali nálet o chvíli dříve, než stačili dojet do práce. Naštěstí uvízli v zácpě," popisuje nezapomenutelné okamžiky sedmapadesátiletý Radúz Gregor, který byl sám přesvědčen při svých návštěvách potomků, že Amerika je neohrozitelná.



"Syn i dcera se odstěhovali do New Yorku ihned po revoluci. Opravdu jsem měl vždycky, když za nimi letím, pocit bezpečí. Troufnu si říct, že po New Yorku chodím více v pohodě než po Praze. Teď nevím. Určitě nebudu děti přemlouvat, ať se vrátí zpět, nebezpečí číhá všude na světě. Musím věřit v osud, který tentokrát stál na jejich straně," dodává Gregor.