Dětí kolem nás jsme se zeptali: O co sis napsal (napsala) Ježíškovi?

Pavel, 12 letPřeji si mokasíny a almanach.Chtěla bych panenku s dlouhými vlasy.Namalovala jsem si do dopisu panenku Baby Born.Chtěl bych barbínu s hollywoodskými nehty, ha ha.Chtěla bych novou tašku do školy.Napsal jsem si Ježíškovi o novýho walkmana.Kdybych si psal, tak bych si napsal o prázdniny.Chtěla bych kazety, oblečení a mobil.Chtěla bych Burrago Dodge Viper.Chtěla bych cédéčka, oblečení a plastiku.Já chci elektrický lego vlak.Napsal jsem si o cédéčka a koloběžku.Já jsem si nic nenapsal, za mě to zaplatí Home credit.Ježíšku, přines mi prosím oblečení, mobil, kazety, blbosti do vlasů, letenku na Nový Zéland a piercing do břicha.S nasazením vlastního života jsme se ještě na to samé ze ptali 5. 12. čertů v pražských ulicích: A ty chceš taky něco od Ježíška?Já ne, já jsem zlobil.Pojď do pytle!Jasně, já bych chtěl od Ježíška lepšího Mikuláše, tenhle je menší než já.Chtěl bych, aby se v ulicích proháněli čerti víckrát do roka.Jo, já chci taky dárky. Mně nikdo nic nechce dát.Děkuju, já nic nechci. Já jsem sám dárek.Neptej se na blbosti a zazpívej písničku, nebo tě strčíme do pytle!