Deska roku: Krajčo zapojoval kabely, Vondráčková odhazovala vlasy

Chvíle trapného ticha, které televizní diváci v sestřihu pravděpodobně neuvidí, se svým vtipkováním úspěšně snažil vyplnit moderátor Petr Vondráček za pomoci samotného Krajča, který nakonec náhodou objevil závadu a zachránil tak celé vystoupení. "Jsem vyučený elektrikář, tak jsem konečně mohl své znalosti zúročit," smál se frontman kapely Kryštof.

Poté konečně spolu se zpěvačkou Hanou Robinson mohl zazpívat duet Bellissima, který složil Michal Horáček.

Oblíbený skladatel se svým albem Ohrožený druh překvapivě vyhrál ocenění v kategorii Skupina roku. "Jako skupina tedy nevypadám, možná se počítá, že jsem měl za komunismu papíry na hlavu jako schizofrenik," vtipkoval Horáček při přebírání ceny.

Zájem vyvolala také Lucie Vondráčková, která zvítězila v prodejnosti alb mezi zpěvačkami se svojí deskou Fénix. Zpěvačka překvapila všechny přítomné svými dlouhými vlasy. Na afterparty po předávání cen se však objevila opět ve svém krátkém sestřihu.

"Nemusím nic řešit a je to příjemné. Na to jsem ale přišla až ve chvíli, kdy jsem se nechala poprvé ostříhat. Je to hezký, osvobozující a máte pocit, že se najednou nadechnete," pochvalovala si Vondráčková.

Zpěvačka a herečka vypadala štíhlejší než kdy předtím. Podle svých slov ale tělo drastickými dietami netrápí. "Vždycky, když jím hodně čokolády a sladkostí, tak potom zase jím hodně ovoce a zeleniny. Přijde mi to přirozené, člověk by si neměl nic odpírat," myslí si Vondráčková, která měla ze svého vítězství mezi zpěvačkami velkou radost. "Mám dojem, že je to sečtených těch patnáct let, které byly, které se teď hezky zúročily. Ale jednou někde řekl Karel Gott, že když přebíráte cenu, nesmíte zpomalit, ale být na sebe ještě přísnější," dodala.