Děsivé fotografie: takhle dopadl Noid po agresivním útoku včel

"Bylo to hrozný. Ta reakce byla velká, agresivní. Natekla mi celá hlava, nic jsem neviděl a skončil jsem v nemocnici. Víc uvidí diváci v televizi. Netušil jsem, že jsem na včely alergický, před dvěma lety mě doma píchly, ale takovou reakci jsem neměl," řekl iDNES.cz Václav Noid Bárta, jehož cestu Marokem zmapuje čtyřdílný dokument na Prima COOL Moto(s)poušť.

MOTORKÁŘI V MAROKU. Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Motorkáři v Maroku Výpravu VIP závodníků mapoval i iDNES.cz

Dobrodružná výprava vášnivých motorkářů z řad známých osobností se odehrála v Maroku loni v červnu. Kromě Noida se na dvou kolech představí i herec Martin Zounar, muzikant Lou Fanánek Hagen a motorkářský cestovatel Tomáš Kocanda.

"Uvidíte, jak čtyři rozmazlené celebrity sednou na motorky, aniž by tušily, co je čeká. Podmínky byly občas drsné. Bez sprchy i jídla. Stojí to ale za to," doplňuje Noid, který dokument podbarvil vlastní muzikou.

Rozpad skupiny?

Muzikant a partner České Miss Elišky Bučkové nyní tráví veškerý volný čas v nahrávacím studiu, kde s kapelou Noid dává dohromady novou desku. Jak uvedl, pro další existenci skupiny bude rozhodující.

"Deska musí vyjít do konce roku. Když nevyjde, asi se rozpadneme. Už by to nemělo žádný smysl," tvrdí rezolutně Václav, který svou účastí brzy oživí i show TV Barrandov To byl náš hit, v níž si střihne Trezor od Karla Gotta.