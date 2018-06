Děsivé dějiny - mumie

Anglický král Karel II. (1630-1685) sbíral prach a prášek z mumií. Tento prášek si vtíral do kůže po celém těle. Věřil, že "starobylá velkolepost" mumií vstoupí do něho. V 19. století bylo vykopáno tolik mumií, že se staly něčím obyčejným a bezcenným. Některé posloužily jako palivo v parních lokomotivách, když byl nedostatek dřeva a uhlí. Chudí lidé v Thébách doma topili obvazy z mumií. Umíte si představit, že byste do krbu házeli místo polínek nohy a ruce mumie? Super představa. Vitrína s rukou nebo nohou mumie se ve viktoriánské Anglii stala oblíbenou ozdobou krbových říms. Zkuste tuto velice vkusnou ozdobu koupit mamince k narozeninám, bude mít určitě radost. I William Shakespeare to věděl: "mumie" se přidává do čarodějné směsi ve hře Mackbeth. Co myslíte, účinkovala tato čarodějná směs?