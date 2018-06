Desítka ze SuperStar zpívá český hit

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR

"Ze začátku jsem z ní měl obavy, protože jde o trochu jiný styl, než poslouchám. Pak jsem si ji oposlouchal a docela se mi líbí. Je hudebně bohatá a originální, protože každý máme úplně jiný hlas," řekl po nahrávání Sámer Issa. Ten je podle několika sázkových kanceláří jasným favoritem celé soutěže.

Písnička, kterou napsal i otextoval Pavel Holý, se nakonec líbila všem. "Je v ní hodně hudebních prvků, španělská i elektrická kytara, skvělý je společný refrén," doplňuje Issu další z mladých zpěváků Petr Poláček.

V novince má sólo každý z deseti finalistů, kteří ji nahráli pod producentským dohledem Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové, zároveň porotců soutěže. Autor skladby Pavel Holý přiznává, že skladbu psal finalistům soutěže takzvaně na tělo. "Písnička vznikala v době, kdy soutěž běžela v televizi. Chtěl jsem, aby text nebyl prvoplánový, ale vypovídal něco o tom, co soutěžící prožívají."

Ti již pro minulý pořad společně nazpívali skladbu od skupiny The Beatles Let It Be, nová píseň v češtině zazní poprvé tuto neděli. Bude součástí show, která na Nově rozběhne seriál bojů o finále a bude vysílán živě z pražské haly Brumlovka. Od pondělí ji pak organizátoři soutěže nabídnou rádiím, od pátého května bude k dostání v obchodech na cédéčku.

"Doporučená cena je devadesát devět korun a již dnes je singl s písničkou platinový, neboť objednávky dosahují dvou tisíc kusů," řekl Milan Herman, další z porotců soutěže a ředitel hudebního vydavatelství BMG, které desku se čtyřmi verzemi společného hitu vydává.

Deska se také na čas stane jedinou příležitostí, jak si desítku nejlepších ze SuperStar poslechnout. Hlasy televizních diváků totiž o nadcházející neděli poprvé rozhodnou o tom, kdo hru o slávu opustí. "Bude mi to líto, protože jsme parta. Ale taková ta soutěž je a my musíme počítat s tím, že někdo z nás vypadne," říká Martina Balogová, další velká favoritka na vítězství.

Každou následující neděli vypadne další, než se dvacátého června mezi posledními dvěma rozhodne o celkovém vítězi. Ten od zmiňované firmy BMG dostane smlouvu na nahrání vlastní desky. Den po finálovém souboji se však desítka, která dnes stojí na začátku, k lidem vrátí: 21. června totiž vyjde deska, kde všech deset zpěváků bude mít vlastní písničku.

Co finalisté zazpívají v neděli 25. dubna



ANETA LANGEROVÁ

Thank You

(Alanis Morissette)



JULIAN ZÁHOROVSKÝ

Dole v dole

(Kabát)



MARTINA BALOGOVÁ

One Day In Your Life

(Anastacia)



PETR POLÁČEK

All About Loving You

(Bon Jovi)



PETRA PÁCHOVÁ

Get On Your Feet

(Gloria Estefan)



SÁMER ISSA

Respect

(Aretha Franklin)



STANISLAV DOLÍNEK

Strong Enough

(Cher)



ŠÁRKA VAŇKOVÁ

Think Twice

(Celine Dion)



TOMÁŠ SAVKA

We Are The Champlons)

(Queen)



VERONIKA ZAŇKOVÁ

It's So Easy

(Sheryl Crow)