Desítka berounské dráhy

12. ročník tradičního běhu na 10 tisíc metrů na dráze, který je zároveň 2. ročníkem přeboru středních Čech, se uskuteční ve středu 7. října od 16 hodin na stadionu Lokomotivy Beroun. Prezentace je v 15.30 hodin na stadionu, startovné činí dvacet korun. Pořadatelé vypsali kategorie muži 19 až 39 let, veteráni 40 až 49 let a veteráni nad 50 let.