Designér myslí na krásu, funkci i na jméno

Už více než dvacet let patří pařížský designér GUY TIENOT ve svém oboru mezi špičky. Je málo renomovaných světových výrobců spotřebního zboží, pro něž ještě nepracoval. Prvním českým zákazníkem se nedávno stala společnost Mora Moravia, která mu svěřila návrh své nové kolekce.

Je pro vás design věcí krásy, nebo spíš užitečnosti?

Obojím. Design dává věcem krásu, ale nesmí se přitom zapomenout na funkčnost. Design nesmí v žádném případě škodit.

Máte teď na mysli bezpečnost těch, co si ten či onen výrobek koupí?

Jistě. S ní souvisí i snadné čištění. Bylo by sice zajímavé navrhnout varnou desku, která by měla spoustu zákoutí a výběžků, jenže ten, kdo ji bude používat, by ji pak nedokázal udržovat čistou.

Musíte brát při práci v potaz, pro jakou zemi zrovna pracujete?

Samozřejmě. V kulinární kultuře existují značné rozdíly. Například všude je jiný způsob vaření. Zatímco v Německu už dnes hospodyňky běžně používají sklokeramické desky, Francouzky zatím pořád ještě zůstávají věrné plynu. Tyhle odlišnosti se však budou podle mého názoru v Evropě postupně stírat. S oblíbenými barvami to ale už zřejmě tak rychle nepůjde.

Jakým barvám dávají přednost Češi?

Myslím, že mají rádi silnější, kontrastní. I Němci snesou křiklavější, pestřejší barvy, Francouzi zase dávají přednost jemnějším pastelovým odstínům a vyhýbají se zelené, protože ta podle pověry přináší neštěstí.

Jedno je ale jisté: výrobek by měl být diskrétní tak, aby doma nerušil. Na některé se člověk přece jen dívá celý den a musí to s nimi nějak vydržet.

Navrhujete-li tvář nového výrobku, představujete si přitom někoho konkrétního, kdo jej jednou vezme do ruky?

Samozřejmě - ostatně sám občas používám předměty, které jsem navrhoval. Jako příklad uvedu ovládací knoflík: ten musí být uchopitelný i mastnými prsty, protože když vaříte nebo pečete, nemůžete si pořád umývat ruce.

Napadá mě i odstrašující příklad: jeden můj známý kdysi navrhl nádhernou, originálně tvarovanou sklenici. Měla jen jedinou chybu - nedokázala stát. Stačilo, aby někdo u stolu kýchl, a už se převrhla.

Na co si mají dát lidé pozor, když si vybírají něco nového do domácnosti?

Především na jednoduchou údržbu. Je dobré se vyhýbat různým přídavným rohům, deskám a lištám, na nichž se usazuje prach. Naopak ploché keramické desky, které se dnes vyrábějí, se čistí velmi lehce. Mnohé špičkové výrobky, jako jsou třeba myčky na nádobí nebo pračky, jsou také vybaveny spoustou nejrůznějších funkcí. Leckteré z nich však využijete jen jednou - to když je chcete vyzkoušet.