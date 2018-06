Desetina mužů neuvaří ani vejce natvrdo

Sklo vyžaduje péči

Výzkum probíhal mezi tisícem dobrovolníků, kteří hovořili o svých schopnostech za plotnou. Výsledek byl překvapující.Zatímco muži jsou často hodnoceni jako vynalézavější a nápaditější kuchaři, v zástěře jich zastihnete jen hrstku.Deset pánů ze sta například netuší, jak se uvaří vejce natvrdo. Mnozí by v nejhorším uvařili alespoň podle receptu, ale přesto se třicet procent chlapů raději popere s pokakanou plínkou než s vařechou a hrncem.Studie překvapila i sociology, kteří dlouho považovali termín „moderní muž“ za holou frázi bez obsahu. „Jedná se spíše o mýtus, než o skutečnost,“ reagovala na kuchařské schopnosti mužů psychoterapeutka Christine Webberová.Ona i mnozí další odborníci si dlouho mysleli, že muž mezi pánvemi a kastroly je v dnešní době už stejně obvyklým jevem jako žena v kalhotách. Výzkum je usvědčil z omylu: průměrný muž dá patnáctkrát raději přednost náročnému úklidu v koupelně, než by se chopil nože a vařečky a podle jednoduchého receptu něco připravil. Třetina chlapů, světe drž se, raději dlouze rozmlouvá s vlastní tchýní, než by se věnovala vaření!Z výzkumu vyplynula i další překvapení: pokud se muž do zápasu s potravinami pustí, nerad vaří podle „papíru“. Ke kuchařské knize či receptu z časopisu se uchýlí jen jeden z padesáti domácích kuchařů.U žen je to jiné, tam se receptem řídí každá desátá kuchařka. „Nenechte se unášet mýtem moderního muže. Neexistuje! A pokud ano, tak můžeme s určitostí říct, že tento muž nevaří. Svou femininní stránku raději objevuje s prachovkou v ruce, při luxování nebo praní. Pokud však uvidí hrnce a sporák, probouzí se v něm pud lovce a ochránce,“ uzavírá výsledky výzkumu Christine Webberová.Nezodpovězenou otázkou už jen zůstává, odkud se tedy berou všichni ti geniální šéfkuchaři?