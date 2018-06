Desetiletá dívka zachránila novorozence

Ještě před dvěma lety neuměla Alexandra Gagelová ani slovo anglicky. Poté, co se její rodina přestěhovala z Peru do USA, však jazyk hbitě zvládla.

Když její čtyřdenní sestřenice Jeniffer Cetty přestala náhle dýchat, zatelefonovalo děvčátko, žačka čtvrté třídy, na pohotovost. Ani matka novorozeněte, ani Alexandřina matka nebyly s to se anglicky domluvit.

Alexandra dispečerovi pohotovosti sdělila, že miminko modrá, a pak překládala pokyny, jak mu pomoci. Poté, co dorazil lékař, pokračovala v tlumočení. Po chvíli začalo dítě znovu dýchat.



Bylo to již podruhé, co Alexandra příbuzným tlumočila. Byla přítomna porodu malé Jennifer Cetty, aby pomohla lékaři a porodním asistentkám komunikovat s rodičkou.