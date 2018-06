Deset nejhezčích žen podle Měšťáka

Která Měšťákova favoritka se nejvíc líbí vám? HLASUJTE ZDE

Krásná je podle něj svým způsobem každá žena, a tak pro něj nebylo vůbec jednoduché sestavit žebříček deseti těch, které považuje za nejkrásnější. Ženská krása se dá totiž podle jeho slov těžce specifikovat.

„Někdy muže osloví oči, rty, určité gesto či charizma, které každá žena nemá, ale nechybí například Tereze Maxové. Krásné jsou pro mne také osobnosti typu Heleny Štáchové, Magdaleny Dietlové nebo Věry Čáslavské,“ říká Měšťák.

1. Tereza Maxová

Její krása je těžko definovatelná, a přesto opravdovská a tak zřejmá. Je pro mě jednou z největších osobností nejen svým vzezřením, ale i neuvěřitelnou lidskostí, pozitivitou vůči všemu dobrému, pokorou, skromností a štědrostí duše. Je velice půvabná, svým úsměvem a mimikou v obličeji ladí v oku každého.

2. Kateřina Brožová

Na první pohled velice krásná žena zaujme vším, co má – očima, ústy, způsobem držení těla. Je to majestátní typ, který je středem pozornosti mužů, a to na první pohled. Vysloužila si přezdívku česká Barbie možná díky tomu, že její krása je hodně pravidelná. Ať je však Barbie, nebo ne, všude vyčnívá z řady.

3. Taťána Kuchařová

Typ americké krásky. Přirozeně krásná dívka s nádherným, nefalšovaným úsměvem, pěkným držením těla, určitou vznešeností a uměním podívat se na člověka rozzářenýma očima. Zaujme každého, kdo se ocitne v její blízkosti.

4. Iva Kubelková

Prototyp krásky. Nezáleží u ní vůbec na velikosti ňader, i když samozřejmě trochu podmiňují ženskou krásu. Víc ale záleží na určitém půvabu, krásných očích, trochu slovanském a trochu jižanském obličeji. Je typ přemýšlivý, otevřený, sdílný, s jasně formulovanými názory na život a svět kolem nás.

5. Alena Šeredová

Osobnost, která vyniká všemi atributy ženské krásy, ať už jde o ústa, rty, nos, oči, tvar hlavy, postavu nebo držení těla. Právě pro tyto vlastnosti se stala v soutěži Miss World po vítězství v Miss ČR 1998 čtvrtou nejkrásnější ženou světa. Mám na ní rád její přímost, otevřenost, spontánnost i nenásilnost.

6. Petra Němcová

Půvabná, přirozená, krásná, vzhledově čistá. Typ, který osloví a okouzlí nejen krásou, ale i něhou. Již jako mladá začínající modelka dokázala oslovit svým půvabem muže ve své blízkosti.

7. Helena Vondráčková

Helena je vzor ženské krásy i schopnosti si ji udržovat. Působí na člověka šarmem, úsměvem, uvolněností. Má nepřehlédnutelnou chůzi, jež vypovídá o její suverénnosti, s níž upoutává mnohé muže. Přitom kdo ji pozná blíže, je překvapen její skromností, přátelským vystupováním, neuvěřitelnou pracovitostí a láskou k dětem i zvířatům.

8. Monika Žídková

Prototyp ženy, která se musí líbit všem generacím, mužům i ženám. Zaujme přirozenou krásou, pokorou a skromností. Její projev je milý, laskavý, přátelský a vřelý.

9. Zlata Adamovská

Prototyp ženy, která se mi líbí a bude vždy líbit. Jako mladší měla velký sex-appeal a smyslnost. Podobný typ je také Petra Černocká.

10. Martina Měšťáková

Neměl bych asi jmenovat vlastní dceru mezi nejkrásnějšími bytostmi tak, jak je vnímám dnes, ale nemohu jinak. Je pro mne totiž symbolem něhy, laskavosti, umírněnosti, skromnosti, pokory a krásy. Působí tak pozitivně na své okolí, že nemůže mít nikdy nepřátele.