Deset let jediné: Nazdar!

Karikaturu Jiřího Šlitra jsem poprvé nakreslil, když mi bylo osmnáct let. Pak jsem ji publikoval několikrát v různých obměnách, ale vždycky jsem nakreslil jen vlasy, oči a nos. Na ústa jsem si tenkrát nějak netroufal. Když o tom dnes přemýšlím, napadá mne, zda u mě tehdy nezapracovalo nějak podvědomí - s Jiřím Šlitrem jsem se totiž poznal, když mi bylo asi tak třináct a za celých následujících deset let, co mě občas vídal, z něj na mou adresu nevypadlo nikdy víc než jedno jediné, strohé: Nazdar! A to i tehdy, když jsme se spolu ocitli sami na jednom místě (bylo to na Uhelném trhu, vidím to jako dnes) a stáli tam, čekajíc celou čtvrthodinu oba na stejnou osobu (mého tehdy silně nedochvilného bratra). Poté, co Šlitr můj pozdrav odrazil obligátním nazdar! a opět zmlkl, začal jsem rozpačitě přešlapovat, minuty se zoufale vlekly a já dostal nakonec na svého spolučekatele děsný vztek, že se mi z mých těžkých rozpaků ani trochu nesnaží pomoct. Bylo mi třiadvacet a končil rok 1968. Tehdy se chování Jiřího Šlitra vůči mně radikálně změnilo. Nedovedl jsem si to vysvětlit. Pracoval jsem už přes rok jako redaktor časopisu určeného zprvu jen pro pionýry, pak pro všechny děti, a nakonec už zase jen pro pionýry. Jmenoval se Sedmička a mě po prvních nečekaných nových zkušenostech s mužem, který mi v černé buřince silně připomínal pana Tau, napadlo, že by bylo pěkné, kdyby v »naší« Sedmičce - v rámci Odpovědny Semaforu - odpovídal na otázky dětských čtenářů také on, Jiří Šlitr. Když jsem za ním s tímto návrhem začátkem roku 1969 přišel, moc jsem si od setkání nesliboval. V ěděl jsem už tehdy totéž, co můj bratr - že Jiří Šlitr má k dětem »tak nějak za roh«. (Později sourozenec napsal, že prý kdykoliv viděl, jak na Šlitra doráží nějaké dítě, stával se dítětem víc Šlitr sám; choval se velmi rozpačitě a bezradně.) Ovšem po úvodním Nazdar! mi Šlitr tentokrát ochotně přislíbil nejen, že bude na stránkách Sedmičky rád na otázky dětí odpovídat, ale dokonce, že v rámci našich tehdejších »živých magazínů« v Divadle Jiřího Wolkra před dětmi vystoupí a bude jim povídat i zpívat! Nevěřil jsem svým uším. Pak jsme si začali telefonovat (připravoval jsem jeho Odpovědnu obvykle po telefonu) a nakonec, považte, se mě jednoho dne zeptal, zda bych ho se svou tehdejší ženou nechtěl na Malvazinkách navštívit! Bylo to krásné letní odpoledne. Šlitr byl doma sám, pohostil nás a vyprávěl o Americe, pochlubil se mi obrázkem, který dostal od slavného kreslíře Saula Steinberga a zavzpomínal si, jak u něj doma v New Yorku obdivoval na stěně podivuhodnou kresbu za sklem, která byla nějak divně pomačkaná. Steinberg mu to prozradil: Když byl nedlouho předtím s Pablem Picassem v Paříži na večeři, zahráli si takovou hru - postupně skládali papír na malé proužky, jeden z nich nakreslil nějakou čáru, pak ji ukryl tak, aby jí vykukoval jen malý kousek, na který ten druhý hned navázal čarami dalšími. Oba tak kreslili dohromady jediný obrázek, aniž by věděli, co z toho vyleze. »No a já měl možnost to, co tehdy dali Steinberg s Picassem při večeři dohromady, vidět na vlastní oči. Nádhernou fantazii dvou velkých umělců...« Jiří Šlitr byl pojednou mluvný, ochotně mi ukázal album s rodinnými fotografiemi (chtěl jsem nějaký jeho snímek z dětství) a když jsem se rozesmál nad fotkou, na níž je s mladým Miroslavem Horníčkem před objektivem komunálního fotografa, řekl, ať si ji prý vezmu, když se mi tak líbí. To víte, že jsem si ji vzal! (Nikdy jsem ji nikde neviděl otištěnou, takže dnes tu má vlastně na veřejnosti svoji premiéru.) Otázky, které děti Šlitrovi posílaly do Sedmičky, byly různé - někdy chytré, někdy velmi naivní. Jiří Šlitr však žádnou z nich nenechal nezodpovězenou. Díky dětské zvídavosti jsem se i já dovídal leccos, na co by mě nikdy nenapadlo se zeptat. Posuďte sami: V íte například, že Jiří Šlitr uměl hrát nejen na piáno, ale také na všechny druhy harmonik, na varhany, na kytaru a že se učil i na trubku a na saxofon? V íte, že neměl rád vařenou mrkev, kedlubny a rajskou polívku? Že nikdy nespletl text písně Co jsem měl dnes k obědu? Že na duchy nevěřil, ale bál se jich? Že ho ve škole bavila nejvíc matematika, deskriptiva a latina? Že sbíral černošské plastiky? Že byl založením samotář a samotu vyhledával? Že přitom měl i své orchestry (první vedl, hrál v něm a skládal pro něj v roce 1945, ještě v Rychnově nad Kněžnou, poslední sestavil v roce 1958, v obsazení: saxofon, trubka, basa, bicí, piáno a vokální trio)? Že měl jako malíř nejradši zelenou proto, že má ze všech barev největší množství variant? Že měl ze všech fotbalistů nejradši idol svého mládí, brankáře Pláničku? A že z klasiků si pro své potěšení nejraději hrál Debussyho a Ravela? To vše a mnoho dalšího prozrazoval na sebe Jiří Šlitr dětem pouhé necelé čtyři měsíce. A pak najednou nebyl. Vzpomínám na to jedno jediné odpoledne u něj doma, na všechna naše pozdější setkání v zákulisí i v šatně divadla Semafor, vzpomínám na naše ranní telefonáty a na nezvyklou lehkost, s jakou mi zodpovídal dotazy malých čtenářů. Co si myslel o té mé někdejší karikatuře - nevím. Styděl jsem se ptát. Když jsem ho později po létech znovu kreslil, bezděčně jsem mu přikreslil dolíček ve tváři i ústa. Najednou mi to šlo. Asi proto, že jsme si spolu nakonec přece jen hezky popovídali. Škoda ovšem, že se před tím na to strohé nazdar! vyplýtvalo tolik dlouhých let...