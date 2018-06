Depp se ženit nechce, zkazil by prý své přítelkyni krásné příjmení

"Nikdy jsem nedošel do bodu, že bych potřeboval tento kus papíru. Manželství je totiž věc mezi dvěma dušemi, mezi dvěma srdci. Nepotřebujete, aby vám někdo řekl, dobře, teď jste manželi. Pokud by se Vanessa chtěla vdávat, proč ne. Ale problém je, že bych se velmi obával toho, že jí zničím příjmení. Má přeci tak krásné příjmení," řekl o manželství Johnny Depp.

S Vanessou Paradis vychovává jedenáctiletou dceru Lily-Rose Melody a osmiletého syna Johna Christophera, jemuž říkají oba Jack.

Sedmačtyřicetiletý herec má už jedno nepovedené manželství za sebou a nechce se hrnout do dalšího. Jeho první ženou byla Lori Anne Allisonová, s níž se rozvedl v roce 1985.

Se svou francouzskou láskou je už dvanáct let a kvůli ní poctivě studuje francouzštinu, ale stále s ní má prý trochu problémy.

"Já nevím. Pořád je to těžké, to časování..a ty mužské a ženské rody," řekl francouzsky v rozhovoru poskytnutém týden před premiérou svého filmu The Tourist. A pak ve slangu dodal: "Cvokatím z toho."

Pár nyní střídavě žije v Hollywood Hills a na farmě v jižní Francii, stejně jako v domě u Paříže, na Manhattanu a na Bahamách.