Depp se stal největším krasavcem planety, Pitt je až pátý

Nejpřitažlivější muži planety podle Cosmopolitanu: 1. Johnny Depp

2. George Clooney

3. Jake Gyllenhaal

4. Daniel Craig

5. Brad Pitt

6. James McAvoy

7. JustinTimberlake

8. Will Smith

9. David Beckham

10. Wentworth Miller

11. Christian Bale

12. Jonathan Rhys Meyers

13. Take That: Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald a Jason Orange

14. Ashton Kutcher

15. Dermot O´Leary

16. David Tennant

17. Patrick Dempsey

18. Clive Owen

19. Pierce Brosnan

20. Mark Ronson

21. Gordon Ramsay

22. Russell Brand

23. Pharrell Williams

24. Ryan Reynolds

25. Olivier Martinez