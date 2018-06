Depardieu se popral v restauraci v Plzni

Padesátiletá filmová celebrita tu tři večery relaxovala po návratu z plaského kláštera na Plzeňsku, kde Francouzi už týden natáčejí televizní seriál Bídníci. "Incident se strhnul kvůli tomu, že herec nechtěl, aby ho někdo z hostů bez svolení fotil. Ale to je jeho věc. K personálu byl milý. Podepsal se nám na vinětu na láhvi vína a mohli jsem se s ním i vyfotografovat. V kuchyni sledoval, jak se mu připravuje dvojitý biftek, a sám si dochutil salát," řekl provozní Restaurace 21 Martin Lučan.



Depardieu si vyšlápl na hosta, který byl obdobným hromotlukem jako on. Herec mu uštědřil pár ran do břicha, ale nakonec si sám musel utírat zkrvavený nos. Bijci se nakonec udobřili, poté co si změřili síly v páce a dali si panáka.



V plzeňském hotelu Continental, kde je Depardieu a filmový štáb ubytován, herec žádný rozruch dosud nezpůsobil. "Nemá žádné zvláštní požadavky. Dostal jeden z lepších pokojů, ale žádné úpravy nežádal. Jenom museli ze Starého Plzence dovézt lepší vína," sdělil ekonomický ředitel hotelu Continental Jan Brčák.



Depardieu mnohokrát proslul svými skandály a činy, v nichž se zrcadlí jeho drsná povaha, která má kořeny v nelehkém dětství. Z chudého a nevzdělaného chlapce, který se na čas vydal i na dráhu kriminálníka, se stala herecká hvězda, jíž patří zámeček a rozsáhlé vinice na francouzském venkově. Depardieu před časem havaroval opilý na motocyklu, což se nelíbilo kancléřství řádu Čestné legie, které mu chtělo odebrat nejvyšší francouzský řád. Herec se neštítil ani role politického maskota na Slovensku, kde za několikamilionový honorář se postavil vedle Mečiara při jeho předvolebním mítinku.



