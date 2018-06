Depardieu navštívil Slovensko

"Depardieu byl přesně takový, jakého ho známe z filmů: Měl světlé kalhoty, dlouhou vykasanou košili, která mu trčela z bundy a v podpaží držel motoristickou helmu. Lidé, kteří ho doprovázeli řekli, že byl u nich na soukromé návštěvě." Návštěvu francouzského herce nám potvrdil i ředitel letiště František Varga: "Z auta vystoupil člověk, který byl velmi ležérně oblečený a nesmírně podobný Gérardu Depardieuovi.



Za chvíli se ukázalo, že je to opravdu Depardieu! Herec měl dobrou náladu, byl ochotný se před odletem nechat vyfotit se zaměstnankyněmi letiště. Fotografie, ale bohužel, nevyšla: "Nešel mi blesk," posteskla si jedna ze zaměstnankyň.



Malý žlutý vrtulník značky Robinson s francouzským hercem na palubě namířil potom do maďarského města Fertoszentmiklos, kde G.Depardieu natáčel. Je možné, že v době návštěvy Nitry a okolí si francouzský herec prohlížel také slovenské vinice, do už už v minulosti chtěl investovat.



Podle informací Nového času bydlel herec asi 20 km od Nitry, na chalupě jistého režiséra.