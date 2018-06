Depardieu močil v letadle kvůli problémům s prostatou a lituje toho

Dvaašedesátiletý herec vzbudil veřejné pohoršení, když se v letadle vymočil před cestujícími do uličky, protože mu letuška nařídila připoutat se před startem a vydržet na místě (více čtěte zde).

Spolu s ním cestoval francouzský herec Edouard Baer, který bude hrát po jeho boku v novém příběhu Asterixe a Obelixe. Ten vysvětlil médiím, že jeho herecký kolega neměl jinou možnost a svého činu velice lituje.

"Gérard Depardieu chtěl jít na záchod. Ale zakázali mu tam přístup. Bylo to krátce před startem, tak se vymočil před ostatními. Podal jsem mu malou lahev," řekl Baer rádiu Europe 1.

"Nemohl čekat, tak jsem našel jedině tohle řešení. Měl jsem malou lahev od vody, ale byla příliš malá, takže to přeteklo. Chtěl to uklidit, ale letuška ho nenechala," popsal herec.

Edouard Baer a Gérard Depardieu jako Asterix a Obelix

Podle něj to pro jeho přítele bylo celé velmi ponižující a trapné a nedělal prý žádná velká gesta ani nekřičel, že bude močit, jak psaly některé francouzské deníky.

Za vše mohly jeho zdravotní problémy. "Nikoho netěší, že má problémy s prostatou a je nucen močit. Zastavil jsem ho, protože chtěl jít za posádkou a vysvětlit jim to. Bylo mu to strašně líto a byl vzteklý, ale neztratil nervy. Ta hosteska se držela předpisů, ale je to jen člověk. Musíte se pomočit do kalhot, abyste dodržel bezpečnostní pravidla?" dodal Baer s tím, že Depardieu byl v době incidentu úplně střízlivý.