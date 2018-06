Depardieu dostal podmínku a pokutu

Nadějný herec se musí během osmnáctiměsíční zkušební doby podrobit psychiatrickému léčení. Napadenému muži musí také zaplatit 3000 eur odškodného.

Prokurátor požadoval ještě o trochu přísnější trest. Advokát Depardieua naopak navrhoval, aby byl jeho klient zbaven obvinění kvůli tomu, že je po amputaci duševně nevyrovnaný. Proto podle něj zareagoval vyhrožováním a střelbou do vzduchu na poznámky muže, které se týkaly jeho oblečení.

Dvaatřicetiletý herec si nechal amputovat pravou dolní končetinu v červnu kvůli nesnesitelným bolestem spojeným s infekcí, kterou se údajně nakazil v nemocnici během četných operací nohy poškozené při havárii na motocyklu.



Podle francouzského deníku Le Parisien policisté Guillauma zatkli v neděli v domě jeho otce v Trouville v Normandii. Několik svědků totiž potvrdilo, že v pátek večer nedaleko tamního přístavu během hádky s mužem, kterého nikdy předtím neviděl, vytáhl pistoli a dokonce vystřelil do vzduchu.



Depardieu se podle svých slov rozčílil kvůli tomu, že jej muž urážel. Ten ale tvrdí, že pouze poznamenal, že má herec na sobě stejné šaty, jako na titulní straně Paris-Match.



Depardieu mladší měl už mnohokrát problémy se zákonem. Na počátku devadesátých let strávil devět měsíců ve vězení kvůli obchodování s heroinem. Poté byl ještě několikrát odsouzen za výtržnictví, urážky a různé dopravní přestupky. Naposled se ocitl v policejní cele před pěti lety.



Ještě nedávno se zdálo, že se po vážném zranění Guillaume uklidnil. Po letech sporů se dokonce usmířil s otcem Gérardem, s nímž si zahrál ve filmu Aime ton pere (Miluj svého otce).



Nyní Guillaume tráví většinu času v Trouville, odkud vyjíždí do rehabilitačního střediska nedaleko Paříže, kde mu odborníci připravují definitivní protézu. Mladý herec se totiž stále pohybuje pouze za pomoci berlí.