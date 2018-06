Depardieu chce hrát Tarase Bulbu

"Je možné, že až příště budu na Ukrajině, bude to čas, kdy budu hrát Tarase Bulbu," řekl novinářům a dodal, že taková díla, jako je Gogolův Taras Bulba a Bulgakovův Mistr a Markéta představují skutečnou ukrajinskou kulturu.

Známý herec přijel na Ukrajinu podpořit charitativní projekt fondu prezidentovi manželky, který pomáhá chránit matkya dětí a jehož součástí je akce Francouzští umělci dětem Ukrajiny.

Plány herce-vinaře

Novinářům na tiskové konferenci také sdělil, že se jako výrobce vína chce seznámit s tím, jak se na Ukrajině rozvíjí vinařství. "Chci poznat, jaká je tu půda a co by se dalo dělat v souvislosti s mým hobby a byznysem," vysvětlil.

Sní prý o tom, že by v Kyjevě chtěl získat dům, v němž by otevřel restauraci, vinotéku a kuchařskou školu, která by rozvíjela ukrajinskou a francouzskou kulinářskou tradici.

Loni otevřel Depardieu svou restauraci La fontaine Gaillon v Paříži. Návštěvníci v ní mohou dostat kompletní menu za 36 eur, ovšem bez vína, jídlo tradiční francouzské kuchyně podle vlastního výběru stojí okolo 70 eur.

Další restaurace plánuje Depardieu otevřít také v Londýně a v Ženevě. Vysvětlil, že zřizování restaurací je logickým pokračováním jeho záliby ve vinařství, jímž se seriózně zabývá od roku 1990 a věnuje mu v současné době více času než natáčení filmů.

Francouzského herce přijal i ukrajinský prezident Leonid Kučma a při setkání uvedl, že je mu velkou ctí setkat se se světově známým člověkem a hercem. "Myslím, že mohu říci, že na Ukrajině vás všichni znají a milují," uvedl ukrajinský prezident a připomněl, že v ukrajinských kinech právě běží film Hrabě Monte Cristo, v němž Gérarde Depardieu ztvárnil hlavní roli.