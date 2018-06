Depardieu: Byl jsem gigolo i pro muže

Kniha je psána formou rozhovorů. Guillaumovo mládí, jak otevřeně přiznává, bylo plné prostituce a drog a také poznamenané utrpením a komplikovanými vztahy s otcem. Ten prý knihu označil za nestoudnou.

"Pokud jsem podle něho nestoudný, pak já ho zase často považuji za sprosťáka," řekl Guillaume. Ve svém životopise nazvaném Tout donner (Dát všechno) útočí na otce a odhaluje všechen svůj vztek, že byl vždy jen synem známého muže.

"Miluji ho a nenávidím ho pro jeho neschopnost, pro jeho zmatek, pro jeho způsob úniku před skutečností," dodává Guillaume, jemuž bude v dubnu 33 let.

Kniha začíná od jeho narození. Tvrdí, že už tehdy nebyl "normální", protože jeho matka brala v těhotenství lék Distilbene, který pak byl ve Francii zakázán. "Byl jsem znetvořen, vyrostly mi příliš kosti... několikrát mě operovali, včetně pohlavního orgánu," píše bez dalších podrobností. Zdůrazňuje, že od malička cítil, že je jiný. Nemocniční kalvárie vyvrcholila loni amputací nemocné nohy.

Láska a drogy

Od čtrnácti let prý nechával ženy co nejvíce trpět a prostituce? "Ta mi dala ekonomickou nezávislost". Guillaume s ní začal zcela náhodou, když se jednou

večer vracel na kolej a zmeškal vlak. Ještě mu nebylo patnáct let. Oslovil ho jeden muž.. a tehdy si vydělal 500 franků. Pak se to stalo vícekrát a nikdo prý o ničem nevěděl.

Skutečné vylomeniny začal vyvádět kolem osmnácti, když strávil nějaký čas ve vězení pro krádež. Tehdy začal s drogami. Heroin, kokain a hašiš, celých šest let. Guillaume prý nelituje ničeho. Jenom chce požádat svou dceru Louisu, které jsou nyní tři roky, aby nečetla jeho životopis dřív než v šestnácti letech.

Tu nohu nechci

K amputaci nohy Depardieu mladší říká: "Taková rozhodnutí dělá člověk zcela sám. Věděl jsem, že tu nohu nechci... Guillaume se rozhodl pro amputaci proto, že se v nemocnici nakazil stafylokokem při několika operacích, které musel podstoupit po havárii na motocyklu v roce 1995.

Guillaume nyní dokončuje román, o němž mluví jako o návodu pro dnešní mládež jak neumět žít. Pak chce natočit film a vydat album písní, k nimž složil hudbu i text. Uplatňuje se i jako filmový herec, v jednom snímku si dokonce zahrál se svým otcem.