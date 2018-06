Denzel Washington má za sebou temnou minulost

Známý "advokát" z filmu Philadelphia vyrůstal v newyorské čtvrti Mount Vernon a jak sám přiznává, nebýt podpory své matky, nikdy by se nejspíš nestal dobrým a uznávaným hercem.



"Měl jsem podivné dětství a ještě zapeklitější dospívání. Ze tří mých nejbližších přátel, se kterými jsem se stýkal coby teenager, jsou dva mrtví - jeden byl zavražděn a druhý zemřel na AIDS. A třetí si v současné době odpykává pětadvacetiletý trest ve vězení. Vyrůstal jsem v naprosto nezdravém prostředí a mí přátelé pro mne byli vším. Nebýt mé matky, tak bych se proto určitě vydal stejně hloupou cestou, jako vykročili do života oni," vzpomíná s dojetím Denzel.

Právě to, že prožil drsné mládí a jen tak tak se vyhnul zcela zásadním problémům, mu bylo hlavní pobídkou k tomu, aby se naplno věnoval herectví - a jednou z něho něco pořádného bylo.



"Dokázal jsem to! Ale až v sedmačtyřiceti letech si uvědomuji, co mě to stálo sil a kdo všechno mi v kariéře a v životě vůbec pomohl," pokračuje herec a jedním dechem dodává: "Dodnes si schovávám průkaz nezaměstnaného z úřadu práce, který se chystám v brzké době zveřejnit. Dříve jsem dělal skutečně všechno, co se namanulo. Pracoval jsem také třeba jako popelář, na poště, v továrně, kde jsem měl naneštěstí většinou noční směny."

Denzel si živě vzpomíná na hroznou dobu, kdy měl v peněžence pouhý jeden dolar. "Byly to okamžiky, které mne poznamenaly na celý život. Proto se nyní také čím dál více zajímám o potřebné spoluobčany a snažím se jim pomoci, jak jen to jde."