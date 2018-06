Dennis Rodman se po obhajobě KLDR nechal zavřít do léčebny

Dennis Rodman má dlouhodobé problémy s alkoholem. Časopisu People to potvrdil jeho agent Darren Prince s tím, že o víkendu nastoupil basketbalista na léčení do nejmenované léčebny.

Rodman proti sobě poštval veřejnost, když v televizním rozhovoru prohlásil že si americký průvodce Kenneth Bae zaslouží být vězněn v Pchjongjangu za údajné podněcování k převratu. Bae dostal 15 let nucených prací.

Rodman jako osobní přítel severokorejského diktátora Kim Čong-una obhajuje jeho kroky. Tentokrát ale uznal chybu a omluvil svůj výrok opilostí (více čtěte zde).

"To, co se mohlo stát historickou událostí, se změnilo v noční můru pro všechny zúčastněné," řekl Darren Prince. Rodman prý cítil obrovský tlak, který neustál.

VIDEO: Rodman zpíval Kimovi Happy Birthday Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Je zahanbený, smutný a lituje toho, jak jeho slova lidi rozzlobila a ranila," dodal.

Do Koreje začal Rodman létat, aby tam coby bývalá hvězda Chicago Bulls propagoval basketbal mezi místními dětmi. Naposled zemi navštívil, aby odehrál exhibiční zápas. On sám hájil vždy své cesty do Koreje, kde jsou porušována lidská práva, jako snahu otevřít KLDR světu. Jako samozvaný diplomat ovšem pohořel a teď si jeho agent stěžuje, že od něj lidé čekali víc, než mohl dokázat.

"Lidé zapomněli, že Dennis je především bavič a bývala hvězda NBA. Faktem zůstává, že se hrálo v Severní Koreji před 14 tisíci lidmi a stovky milionů po celém světě z té hry viděly videa," řekl Prince.