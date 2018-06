Denisa Domanská zabojuje o titul Miss World, její favoritkou je Švédka

"Sice to bude teprve generálka, ale už tam budou lidé, takže je to vlastně jako finále. Choreografie není náročná, té se nebojím, tu snad zvládnu. Spíše mám obavy, abych se třeba nezamotala do šatů, které mají vlečku," prozradila krátce před posledními nácviky Domanská, kterou v Londýně podporují rodiče a její přítel.

"Vždycky jsme se snažili Denisu v jejích aktivitách podporovat a podpoříme ji i nyní svou účastí na finálovém večeru Miss World 2011. Těšíme se, až ji uvidíme v sobotu večer společně se 122 dívkami z celého světa zářit na pódiu," uvedl Libor Domanský.

Denisa si nabitý program si užívá. Poslední dny strávily dívky v srdci britské metropole a poznávaly její nejkrásnější místa. Společně se vydaly také na obří kolo London Eye, ze kterého měly nádherný výhled na celé město. O výhled nepřišli ani náhodní kolemjdoucí, protože missky se na vycházce prezentovaly v luxusních róbách.

"Moc se mi líbí společné večeře, při kterých sedíme všechny společně a každá jsme z nejrůznějších koutů zeměkoule. Můžeme si vyměňovat zážitky a zkušenosti a poměrně hodně se toho dozvím," prozradila iDNES.cz Denisa. "Hlady tu určitě netrpíme, velice dobře se o nás starají."

Denisa Domanská

Česká Miss World bydlí na pokoji se soutěžící z Dánska. "Je to nesmírně milá holka a stále se usmívá, věčně je pozitivně naladěná, takže i díky ní mám pořád dobrou náladu. Mezi moje favoritky patří miss ze Švédska, Španělska, Filipín a Portorika, ale je tu mnoho krásných holek a porota to nemá jednoduché," uzavřela Denisa.

Denisa Domanská má bohaté zkušenosti ze světa modelingu, angličtinu ovládá bez problémů a zaujmout chce svým šarmem a inteligencí.