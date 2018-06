Richardsová ukázala svou adoptivní dceru, bylo prý obtížné ji získat

"Někteří lidé si myslí, že když chce celebrita dítě, dostane ho druhý den. Mně adopce trvala dva roky a byly okamžiky, kdy jsem ztrácela chuť a sílu, okamžiky, kdy už jsem byla blízko adoptování dítěte, a pak to selhalo. Ale věděla jsem, že si nás to děťátko najde," řekla Richardsová časopisu Us Weekly.

Malou Eloise nakonec po dvou letech získala, i když je svobodná matka. Do péče ji dostala hned v den jejího narození.

"Přinesla nám tolik radosti. Je to brouček. Je ráda, když ji objímám a chovám. Je to nádherné děťátko," rozplývá se Richardsová nad třetí dcerou.

Radost s ní prý sdílí i bývalý manžel a otec jejích dvou starších dcer Charlie Sheen. Richardsová s ním mluví denně. "Charlie je za mě opravdu velmi šťastný. Věděl, že jsem vždy chtěla víc dětí," prozradila herečka.

S Sheenem má sedmiletou Sam a šestiletou Lolu. Všechny tři dcery ji doprovázely do New Yorku, kam Richardsonová přijela propagovat svou biografii Opravdová holka od vedle.

Denise Richardsová s dcerami Sam a Lolou Denise Richardsová a Charlie Sheen

"Je to první výlet Eloise do New Yorku. Děvčata jsou z toho výletu opravdu nadšena," napsala Richardsonová na svůj profil na Twitteru. Svým dcerám totiž slíbila, že v New Yorku uvidí Lvího krále.