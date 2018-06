Denise Richardsová: Sheen je feťák a sexuální maniak

"Jdi se vyplakat ke svý plešatý mámě, ty zas***á nulo. Jsi prase. Ubohý, nezaměstnaný, netalentovaný prase a navíc příšerná máma. Tak si vy**r voko, ty ubohá nicko." Tak zní výňatek z e-mailu, který Charlie Sheen dle amerického magazínu Page Six poslal své exmanželce Denise Richardsové, se kterou se momentálně soudí ohledně péče o jejich dvě děti.

Richardsovou, která vytahuje pikantnosti z hercova soukromého života jako králíky ze zaneřáděného klobouku, obzvláště popudil odkaz na její matku, která má rakovinu a podstoupila léčbu chemoterapií.

Podle šestatřicetileté herečky je Sheen sexuální maniak, který své dcery osahává, utápí se v drogách a navštěvuje gay pornostránky s fotkami nezletilých hochů. Podle Richardsové Sheen vystupuje na internetu pod nickem mrjonze55 a jako krycí ikonku používá obrázek vlastního ztopořeného penisu, který údajně rozeslal více než třiceti ženám.

Bylo by toho vícero. Podobných e-mailů, jako ten, který jste si přečetli, existuje prý více než dvě stě. A to se do hry vložila ještě bývalá chůva a doktor. Kupodivu ani jeden z nich se o Sheenovi nevyjadřuje nijak lichotivě.