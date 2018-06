Richardsová je vychrtlá na kost, připisuje to cvičení pilates a stresu

Jednačtyřicetiletá Richardsová trvá na tom, že její hubnutí nesouvisí s tím, co jí. Odmítá, že by měla nějakou poruchu příjmu potravy, a tvrdí, že se udržuje štíhlá díky cvičení pilates. "Mé tělo na to reaguje daleko lépe něž na jakékoli jiné cvičení," řekla v jednom z rozhovorů Richardsová.

Poslední dobou jí ale také dávají zabrat tři děti, o které se stará, a stres a smutek, který ji v uplynulém týdnu potkal. Její milovaný pes totiž zemřel. Francouzského buldočka Hanka, kterému bylo 13 let, Richardsová i její děti velmi postrádají.

"Ztratili jsme našeho milovaného Hanka. Bude mi hrozně scházet," napsala Richardsová na svůj Twitter, kde má 2,4 miliony fanoušků.

Denise Richardsová má tři dcery - osmiletou Sam, sedmiletou Lolu a adoptivní dceru Eloise. Denise Richardsová byla vždy hubená, měla ale ženské tvary.

Ti jí vyjadřovali soustrast. "Děkuji vám za všechny ty milé vzkazy o Hankovi. Hodně to pro mě znamená. Jste nejlepší. Tak chápaví a milí," poděkovala jim herečka, která je na Twitteru velice aktivní.