První měsíc v modelingu jsem plakala, přiznala Denisa Dvořáková

Stala jste se novou ambasadorkou modelingové soutěže, jak se v této roli cítíte?

Jsem nadšená a hrdá. Novou úlohu ambasadorky soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, kterou přebírám po Pavlíně Němcové, Simoně Krainové či Zuzaně Stráské, si užívám. Díky tomu ztrácím i stud, který v sobě mám, a naučila jsem se lépe vyslovovat a mluvit pomalu. Jsem totiž člověk, který okamžitě řekne to, co má na jazyku.

Máte mezi finalisty nějakou favoritku či favorita?

Nemám jen jednu či jednoho, ale je jich víc. Moc se mi na nich líbí, že mají v sobě něco, co je vlastně nepopsatelné a přitom by to každá modelka či model měli mít. Všem vždy říkám, aby zůstali sami sebou a aby to bylo vidět i navenek.

Vy jste světovou soutěž vyhrála před dvanácti lety. Vzpomenete si na své začátky?

Pamatuji si to naprosto živě. Já jsem byla taková ta stydlivější, co se týkalo rozhovorů nebo vystupování na veřejnosti. Vždy mi to dělalo obrovský problém. Umím se vžít do situace těchto mladých dívek, je jim 14 nebo 15 let a nemají s tím žádnou zkušenost. Všechno je krok za krokem, takže dívky se všechno naučí tak, jak jsme se to naučily my.

Co všechno se od té doby ve vašem životě změnilo?

Úplně všechno. To je úplně jiný svět, než v jakém jsem žila v té době. Ze dne na den jsem začala cestovat po celém světě. Předtím jsem neměla žádnou zkušenost. Ani jednou jsem předtím nebyla v letadle. Díky modelingu jsem se naučila mluvit anglicky. Už jen to je pro mě úžasné.

Nebyly to pro vás někdy momenty, že jste chtěla utéct a skončit s tím?

Byly tam momenty, hlavně na začátku, když jsem neuměla anglicky a moje první cesta byla na dva měsíce do Singapuru. Bylo mi čerstvých patnáct a já do té doby neměla zkušenost s cestováním. Nebyla jsem tak dlouho a tak daleko pryč z domova. Po prvním měsíci jsem plakala, že chci zpátky a agentura říkala, že musím být silná, že to dám. Ať to ještě pár dní vydržím, a pak že uvidím. Jde jen o to být silná a mít podporu od agentury a od rodiny, což já jsem vždycky měla.

Lagerfeldova oblíbená česká topmodelka Denisa Dvořáková na přehlídce Chanel Cruise 2011/2012

Po finalistech chcete, aby zůstali hlavně sami sebou. Řekl vám někdy někdo z okolí, že vy jste se změnila?

Musím říct, a nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, že mně všichni řekli, že jsem naštěstí zůstala taková, jakou mě poznali. Vážím si toho a jsem na sebe pyšná. Je to těžké udržet si to, protože tento svět vás opravdu pohltí. Navíc vše se mění. Doba jde dopředu. Za mě nebyla žádná sociální média, která by mi mohla i poradit, pomoct.

Sama jste v posledních letech na sociálních sítích hodně aktivní. Radíte prostřednictvím sítí dívkám?

Je pravda, že ať chcete, nebo ne, máte tento svět kolem sebe. Mě sociální sítě baví, přestože se snažím nebýt na nich nikterak závislá. Nejraději se dívám na rady, jak se lépe stravovat, co a jak cvičit. Rady sama dávám, a to nejraději o zdravém životním stylu. Ze cvičení se stal můj velký koníček.

Máte už nějaká zadní vrátka, co byste mohla dělat dál? Například Pavlína Němcová začala s herectvím a také navrhuje šperky.

Určitě začínám přemýšlet, co bude. Nikdy neříkejte nikdy a v tomto světě je těžké říct, kdy bude konec. Herectví mě díky mé stydlivé povaze nelákalo nikdy. Na druhou stranu jsem dostala od Ellite Model Look možnost moderovat castingy. To mi dodalo velké sebevědomí, tak uvidíme, kam mě to posune.

Co vás jinak aktuálně čeká v modelingu? Třeba cesta do Singapuru?

Naštěstí nic daleko. Mám teď fotit kampaně na spodní prádlo a kosmetiku, které jsou v Evropě, takže si jen odskočím a zase se možná vrátím do Čech. Uvidíme.