Denisa Dvořáková: Já dietu držet nemusím

To, že je Dvořáková až moc hubená, přiznává i Peter Švahla z její domovské agentury Elite Model Look. Přičítá to ale jejím genům. „Maminka Denisy je také štíhlá, její otec zase poměrně dost vysoký. Navíc i její bratři jsou vysocí a hubení,“ vysvětlil Švahla.

V pořádku nejsou její míry ani podle tabulek BMI (index tělesné hmotnosti). Denisa podle svých slov totiž měří 177 centimetrů a váží 55 kilogramů, její BMI je tedy 17,6 bodu. Při své výšce by však měla vážit 60 kilogramů. Navíc normální BMI je přibližně od 19 do 25 bodů.

Pro návrháře je ideální

Jenže to by se nemuselo líbit módním návrhářům a fotografům. Podle jejich kritérií je právě vyhublá postava Dvořákové ideální. V módním světě jsou vítány dívky s velikostí 34 (XS) a maximálně jen 38 (M).

Po zářijové módní přehlídce v Madridu, kde na molo nesměly extrémně vychrtlé modelky, se sice mohlo zdát, že se tento trend mění, teď je však vše při starém...

Jím vše, na co mám chuť

Denisa Dvořáková z Prahy začala s modelingem přesně před rokem. Přestože vypadá až nepřirozeně hubeně, říká, že nikdy žádnou dietu držet nemusela.

* Kdy jste šla na svůj první casting?

Loni v únoru. Ale pořádně fotit jsem začala až o prázdninách. To jsem odjela na měsíc do Singapuru. Pak jsem vyhrála Elite Model Look v Čechách a teď tu mezinárodní.

* Jak se na castingy připravujete? Máte nějakou speciální životosprávu?

To já neřeším. Věřím ale, že ty holky, které mají horší míry, se tím zabývají.

* Nemusela jste tedy nikdy držet žádnou dietu?

Ne, se stravou nemám vůbec žádný problém. Jím vše, na co mám chuť, dietu vůbec držet nemusím.

* Je hodně modelek, které drží dietu a svou váhu si přísně hlídají?

Říká se to, ale já to zatím nikde neviděla. Teď jsem na týdnu módy v Miláně a žádná z holek, se kterými tady jsem, dietu nedrží.

* Jak vypadá den modelky?

Ráno vstaneme, nasnídáme se a jdeme na casting nebo na přehlídku nebo na jiné domluvené akce. Těch je za celý den několik. Občas mezi nimi máme třeba hodinu volno, ale někdy ani to ne. Do postele se většinou dostáváme v devět nebo deset večer. Když je na castingu hodně holek, tak se to protáhne i do půlnoci.

* Je to tedy i psychicky náročné?

To určitě. Je to shon, občas jsem dost unavená. Ale zatím se to dá zvládat.